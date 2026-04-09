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Sociedad

Joven veterinaria quedó en coma tras accidente rumbo al nevado Rajuntay: su padre falleció y familia exigen justicia

El vehículo involucrado tenía la revisión técnica vencida y habría presentado fallas mecánicas horas antes del despiste. Según las versiones recogidas, el chofer tampoco conocía la ruta hacia la montaña.

La joven estudiante aún continua en UCI tras fatal accidente.
La joven estudiante aún continua en UCI tras fatal accidente. | Foto: composición LR/ Latina Televisión

Un viaje entre padre e hija al nevado Rajuntay terminó en tragedia. El último domingo 22 de marzo, una minivan de la empresa de turismo Adventure Travelero Perú EIRL se despistó en la zona de Casapalca, Huarochirí, durante la madrugada, dejando 9 fallecidos y otras 12 personas heridas. Entre las víctimas se encuentra Melissa Martínez, de 22 años, quien permanece en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Hipólito Unanue y Aldo Martínez Ceballos, progenitor de la joven estudiante de veterinaria, quien perdió la vida en el fatal accidente.

Según las versiones brindadas por los sobrevivientes a Claudia Martínez, tía de la joven, el vehículo se había detenido en un poblado aproximadamente una hora antes del siniestro debido a aparentes fallas mecánicas. Pese a las condiciones en las que se encontraba la unidad, la guía turística habría insistido en continuar con la ruta. Asimismo, varios pasajeros manifestaron su incomodidad y solicitaron la devolución de su dinero, al considerar que el servicio no se estaba brindando en condiciones adecuadas.

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Bus tenía la revisión técnica vencida desde 2024

Tras las diligencias realizadas, un técnico de la Policía Nacional del Perú habría señalado que el servicio de transporte fue tercerizado por la agencia anteriormente mencionada, la cual cobró S/200 a cada persona por el tour. Asimismo, indicó que la unidad no estaba en condiciones adecuadas para ascender por ese tipo de rutas de montaña.

Además, se advirtió que el vehículo tenía la revisión técnica vencida desde 2024. Por otro lado, la empresa tampoco contaría con el permiso correspondiente del Mincetur. “Nosotros no sabemos si ellos tienen acceso para subir. Usted por su propia cuenta puede agarrar un carro y subir (al nevado Rajuntay) pero otra cosa es comercializar y llevar (en turismo) a personas”, mencionó la tía de Melissa en una entrevista para el programa ‘Arriba mi gente’.

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nevado Rajuntay, accidente en nevado Rajuntay

Bus tenía la revisión técnica vencida desde 2024.

Agencia de turismo no asume gastos médicos tras tragedia

La familia de la joven ha gastado más de S/30.000 en su atención, debido a que la empresa turística, cuyo dueño fue identificado como Jean Pierre Flores Hinostroza, no estaría asumiendo los costos médicos. Melissa, quien estudiaba medicina veterinaria y trabajaba en su tiempo libre en un consultorio, lucha por su vida mientras permanece internada y ha sido sometida a una intervención quirúrgica en la columna. Este no es el único caso derivado del desbarrancamiento: otros seis jóvenes también se encuentran en estado crítico en un hospital de la capital.

Tras más de dos semanas del accidente, Claudia Martínez exige justicia por la muerte de su hermano y por el estado crítico en el que se encuentra su sobrina.

“No podemos detener a llorar porque todos los días estamos acá luchando para que ella salga de ese cuadro. Era una niña de 20 años, llena de vida y con ilusiones. Era amante de los animales”, explicó.

Chofer no conocía la ruta hacia el nevado Rajuntay

Según el testimonio de una de las madres de las víctimas, la viuda del conductor Herminio Salas Pequillo —quien también falleció en el accidente— le reveló que su esposo no conocía la ruta hacia el nevado Rajuntay. Al parecer, habría sido contratado por el dueño de la agencia turística únicamente para ese día de expedición.

“Ella me informó que no conocía la ruta y que por ese día (de trabajo) le había ofrecido un pago de S/350. Ahora, el señor tampoco quería seguir (con el viaje) porque el carro había estado parado como hora y media parado en Chaclacayo, pero las dos guías dijeron que ya se había solucionado el problema”, detalló.

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