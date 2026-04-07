‘Los Mexicanos’ amenazan a seis empresas de transporte en Lima y exigen S/30 diarios por unidad

Organización criminal 'Los Mexicanos' aterroriza al transporte público en Lima con amenazas de extorsión y violencia | CPN Noticias

Organización criminal 'Los Mexicanos' aterroriza al transporte público en Lima con amenazas de extorsión y violencia | CPN Noticias

La organización criminal Los Mexicanos continúa atemorizando al transporte público en Lima. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la banda —integrada por delincuentes de nacionalidad extranjera— difunde videos en los que exhibe armas de fuego para amenazar a empresas y exigir el pago de cupos.

En las grabaciones se observan pistolas, municiones y un fusil de asalto. Las autoridades indicaron que el objetivo es forzar a las compañías a pagar montos diarios para permitir que sus unidades sigan operando. De lo contrario, advierten ataques contra conductores.

TE RECOMENDAMOS TODA LA VERDAD SOBRE LAS ESTAFAS DE RICARDO BELMONT | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Asesinan a joven motociclista frente a sedes del Ministerio Público y Poder Judicial en San Juan de Lurigancho

Cobros sistemáticos y amenazas a empresas

La organización exige entre 20 y 30 soles diarios por cada unidad o chofer. Las amenazas son enviadas desde números desconocidos mediante mensajes intimidantes con ultimátums, en los que se exige realizar depósitos para evitar represalias.

Entre las empresas mencionadas en los videos figuran Sol de Oro, Nuevo Perú, Pegaso Express, San Felipe, Chico Rico y Edilberto Ramos. Además, el grupo lanzó amenazas directas contra la empresa Los Chinos: bajo los alias 'J' y 'H91', los delincuentes aseguran que brindarán “seguridad” solo si los empresarios acceden al pago diario de cupos.

Investigación policial y temor persistente

La Policía informó que los cabecillas de la red criminal ya han sido identificados por unidades de inteligencia. Sin embargo, el temor persiste entre los conductores, quienes denuncian la agresividad de los mensajes y la continuidad de los ataques en las últimas semanas.

Los trabajadores han solicitado mayor despliegue policial en puntos críticos de las rutas, pero consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora para garantizar su seguridad.

Ataques recientes agravan la crisis

En el patio de maniobras de la empresa Sol de Oro, en San Martín de Porres, se instaló un puesto de vigilancia policial. No obstante, conductores y pasajeros sostienen que la presencia no ha logrado frenar las amenazas.

La preocupación aumentó tras el ataque ocurrido el mes pasado en Villa El Salvador, donde un bus fue incendiado en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Las Lomas. La Policía vinculó este hecho con las extorsiones de esta organización.

Nuevo atentado en el Callao

En la madrugada del 7 de abril, una combi formal que cubría la ruta Lima–Callao fue incendiada en la avenida Colonial. El vehículo, de placa AOC-795, estaba estacionado en una quinta mientras el conductor descansaba.

Según testigos, un sujeto roció gasolina y prendió fuego a la unidad antes de huir. El vehículo, alquilado para el servicio de transporte público, quedó completamente calcinado.