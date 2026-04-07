El Senamhi alertó sobre un aumento de temperaturas en la sierra norte y centro del Perú del 8 al 10 de abril. | Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

El Senamhi alertó sobre un aumento de temperaturas en la sierra norte y centro del Perú del 8 al 10 de abril. | Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde el miércoles 8 hasta el viernes 10 de abril de 2026 se presentará un incremento de la temperatura diurna en la sierra norte y centro del país. Este evento, clasificado con nivel de alerta amarillo, tendrá una duración de 61 horas y abarcará regiones como Lima, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

De acuerdo con el aviso meteorológico, el fenómeno iniciará a las 10:00 horas del miércoles y se extenderá hasta las 23:59 horas del viernes. Durante este periodo, se prevé un aumento de temperaturas de ligera a moderada intensidad, acompañado de condiciones atmosféricas que podrían generar riesgos asociados a la exposición solar y cambios bruscos del clima en las zonas altoandinas.

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Aumento de temperaturas y radiación UV marcarán condiciones climáticas en la sierra norte y centro

El Senamhi detalló que para el miércoles 8 de abril se esperan temperaturas máximas entre 20°C y 34°C en la sierra norte, mientras que en la sierra centro los valores oscilarán entre 19°C y 32°C. Estas condiciones estarán influenciadas por la escasa nubosidad, principalmente hacia el mediodía, lo que favorecerá un incremento en los niveles de radiación ultravioleta.

La disminución de cobertura nubosa permitirá una mayor incidencia de radiación solar directa, especialmente en horas centrales del día. Esta situación incrementa la exposición a rayos UV en zonas altoandinas, por lo que se recomienda precaución durante actividades al aire libre, en línea con las indicaciones del organismo meteorológico.

Senamhi: pronóstico 8 de abril

Pronóstico del Senamhi para este miércoles 8 de abril | Foto: Senamhi

Senamhi: pronóstico 9 de abril

Pronóstico del Senamhi para este jueves 9 de abril | Foto: Senamhi

Senamhi: pronóstico 10 de abril

Pronóstico del Senamhi para este viernes 10 de abril | Foto: Senamhi

Senamhi advierte ráfagas de viento y posibles lluvias durante vigencia de la alerta amarilla

Durante las tardes, se prevé la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 km/h. Estas condiciones se presentarían de forma recurrente a lo largo de los días comprendidos en la alerta, lo que podría generar cambios en la sensación térmica en distintas localidades de la sierra.

Asimismo, no se descarta la ocurrencia de chubascos aislados en algunos sectores, lo que evidencia la variabilidad de las condiciones climáticas durante el periodo del aviso. El nivel de alerta amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, habituales en estas regiones, por lo que se recomienda mantenerse informado y actuar con precaución ante cambios en el clima.

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