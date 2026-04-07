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Accidente en Puente Piedra genera fuerte congestión vehicular en la Panamericana Norte

Un aspirante a policía a bordo de su motocicleta se habría despistado en la vía, lo cual ocasionó el tráfico en la vía de sur a norte.

El incidente ha generado un embotellamiento en el sentido de sur a norte.
El incidente ha generado un embotellamiento en el sentido de sur a norte. | Composición LR | Canal N

Un grave accidente de tránsito se reportó durante la mañana del 7 de abril en la Panamericana Norte, a la altura del antiguo peaje de Puente Piedra. El hecho, que dejó una víctima mortal, ha ocasionado una severa congestión vehicular en la vía en el sentido de sur a norte, lo cual afecta a cientos de conductores que se dirigen hacia Ancón y otros distritos de Lima Norte.

De acuerdo con la información policial, el hecho sucedió cuando un motociclista, identificado como Valiente Amancio Beninger Jean Franck, perdió el control de su unidad y fue arrollado por un camión cisterna, lo que provocó su fallecimiento en el lugar. Las autoridades se apersonaron en la zona para confirmar el deceso del aspirante a policía.

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Vía restringida tras incidente

El siniestro ocasionó el cierre de dos carriles, lo cual restringió el tránsito a únicamente la vía derecha, generando un embotellamiento prolongado. Los vehículos que salen desde distritos como Los Olivos y San Martín de Porres avanzan hacia el norte a paso lento, ya que no hay rutas alternas.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, debido al hecho, la ruta alimentadora Puente Piedra presenta demoras de 40 minutos aproximadamente en ambos sentidos.

La zona ha sido cercada por efectivos de la Policía Nacional y peritos de criminalística con la finalidad de realizar las diligencias correspondientes. El camión cisterna permanece en el lugar, mientras el cuerpo del motociclista fue apartado a un lado del carril.

Cabe resaltar que la víctima mortal había sido detenida por extorsión en junio del 2023. Sin embargo, fue liberada por la fiscal Milagros Acosta Córdova, quien le permitió seguir el proceso fuera de prisión.

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