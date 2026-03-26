Bono extraordinario para docentes: ¿quiénes son los beneficiados con la subvención que entrega el Minedu?

Profesores recibirán una bonificación de S/67, aprobada por el Ministerio de Educación (Minedu), tras la autorización de una transferencia de más de S/25 millones en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026. Se informó que el monto será distribuido por regiones y estará destinado para docentes y auxiliares de colegios públicos.

Subvención para docentes: ¿a quiénes alcanza el apoyo del Minedu?

De acuerdo con la entidad, el beneficio alcanzará a:

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Docentes nombrados y contratados en el ámbito de educación básica y educación técnico-productiva

Auxiliares de educación

Personal comprendido en las leyes del magisterio de la Ley N.º 29944, Ley N.º 30328 y Ley N.º 30493

Personal que labora en instituciones educativas vinculadas a los sectores de Defensa e Interior.

Gobierno Regional de Lima recibió un monto de S/1.002.722. Foto: Minedu

PUEDES VER: Fiscalía investiga a Celine Aguirre por el presunto delito de discriminación contra la población afroperuana en La Granja Vip

Aunque el bono asciende a S/67, a los docentes y auxiliares de educación no sindicalizados se les aplicará un descuento. Según el convenio colectivo descentralizado, se descontaría 0,5% (S/0,335) como compensación por los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva.

De otro lado, se espera que la bonificación sea entregada en estos próximos días debido a que estaba contemplada hasta el primer trimestre del 2026.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

