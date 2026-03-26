HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bolivia clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026
Bolivia clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026     Bolivia clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026     Bolivia clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026     
EN VIVO

Mesías Guevara, Mariol Pérez Tello y Carlos Jaico en vivo | Epicentro Electoral-Réplica

Sociedad

Bono extraordinario para docentes: ¿quiénes son los beneficiados con la subvención que entrega el Minedu?

Entidad ministerial será la encargada de administrar y ejecutar la asignación de estos fondos.

Minedu aprueba bonificación para docentes y auxiliares.
Minedu aprueba bonificación para docentes y auxiliares. | Foto: composición LR/Minedu

Profesores recibirán una bonificación de S/67, aprobada por el Ministerio de Educación (Minedu), tras la autorización de una transferencia de más de S/25 millones en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026. Se informó que el monto será distribuido por regiones y estará destinado para docentes y auxiliares de colegios públicos.

Subvención para docentes: ¿a quiénes alcanza el apoyo del Minedu?

De acuerdo con la entidad, el beneficio alcanzará a:

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR
  • Docentes nombrados y contratados en el ámbito de educación básica y educación técnico-productiva
  • Auxiliares de educación
  • Personal comprendido en las leyes del magisterio de la Ley N.º 29944, Ley N.º 30328 y Ley N.º 30493
  • Personal que labora en instituciones educativas vinculadas a los sectores de Defensa e Interior.
Gobierno Regional de Lima recibió un monto de S/1.002.722. Foto: Minedu

Gobierno Regional de Lima recibió un monto de S/1.002.722. Foto: Minedu

PUEDES VER: Fiscalía investiga a Celine Aguirre por el presunto delito de discriminación contra la población afroperuana en La Granja Vip

lr.pe

Aunque el bono asciende a S/67, a los docentes y auxiliares de educación no sindicalizados se les aplicará un descuento. Según el convenio colectivo descentralizado, se descontaría 0,5% (S/0,335) como compensación por los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva.

De otro lado, se espera que la bonificación sea entregada en estos próximos días debido a que estaba contemplada hasta el primer trimestre del 2026.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Aprueban aumento de pensión para maestros jubilados y cesantes a S/3.500: Conoce los detalles

Aprueban aumento de pensión para maestros jubilados y cesantes a S/3.500: Conoce los detalles

LEER MÁS
Perú solo tiene un colegio exclusivo para niños sordos y no tiene nivel secundario

Perú solo tiene un colegio exclusivo para niños sordos y no tiene nivel secundario

LEER MÁS
Colegios del Perú sin apoyo psicológico: menos del 2% cuenta con especialistas frente a 19.666 casos de violencia en las aulas

Colegios del Perú sin apoyo psicológico: menos del 2% cuenta con especialistas frente a 19.666 casos de violencia en las aulas

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía que asesinó a su pareja en Santa Anita cumplirá 9 meses a prisión preventiva mientras se investiga feminicidio

Policía que asesinó a su pareja en Santa Anita cumplirá 9 meses a prisión preventiva mientras se investiga feminicidio

LEER MÁS
Fiscalía investiga a Celine Aguirre por el presunto delito de discriminación contra la población afroperuana en La Granja Vip

Fiscalía investiga a Celine Aguirre por el presunto delito de discriminación contra la población afroperuana en La Granja Vip

LEER MÁS
Mujer denuncia a su expareja con discapacidad física por agresión: denunciante también ejerció violencia

Mujer denuncia a su expareja con discapacidad física por agresión: denunciante también ejerció violencia

LEER MÁS
¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

LEER MÁS
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Ambulantes de Gamarra intentaron tomar av. Aviación tras desalojo: cierran vías alrededor de emporio comercial

Ambulantes de Gamarra intentaron tomar av. Aviación tras desalojo: cierran vías alrededor de emporio comercial

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Partidos del repechaje al Mundial 2026 HOY: fecha, horarios, canal TV y formato de la repesca internacional

Colombia vs Croacia EN VIVO por el partido amistoso internacional de fecha FIFA: Los cafeteros caen 2-1

Sociedad

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mesías Guevara dice que prefería enfrentarse con RLA que con Keiko Fujimori: "Hay que decirle sus verdades"

Candidato Carlos Torres Caro critica a los tránsfugas, pero RMP lo encara: “Usted también lo fue”

César Sandoval lanza insultos contra Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: "Delincuente, corrupto"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025