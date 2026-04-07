Indecopi llevará a cabo acciones de fiscalización durante la preventa y venta de entradas para los conciertos de BTS. | Foto: Andina

Indecopi llevará a cabo acciones de fiscalización durante la preventa y venta de entradas para los conciertos de BTS. | Foto: Andina

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que realizará acciones de fiscalización durante la preventa y venta general de entradas para los conciertos de BTS en Perú, programadas para el 7 y 10 de abril de 2026. La medida se adopta ante la alta demanda generada por el evento y con el objetivo de evitar inconvenientes para los consumidores durante el proceso de compra.

La supervisión se centra en el sistema de venta operado por Ticketmaster, en un contexto marcado por experiencias previas registradas en otros países. Las acciones buscan verificar el correcto funcionamiento de la plataforma, así como garantizar condiciones adecuadas para los usuarios que intenten adquirir boletos para las presentaciones previstas en octubre de 2026 en Lima.

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Cartel oficial de los conciertos de BTS en la web de Ticketmaster. Foto: Ticketmaster.

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Indecopi supervisa a Ticketmaster durante preventa y venta general de entradas para BTS

Como parte de estas acciones, personal de la Dirección de Fiscalización del Indecopi acudió a las oficinas de Ticketmaster para monitorear el desarrollo de la preventa de entradas. Durante la diligencia, se evaluó el funcionamiento del sistema y el flujo de ventas, en coordinación con la empresa encargada del proceso.

La entidad precisó que estas labores también se replicarán el 10 de abril, fecha establecida para la venta general. Estas intervenciones se desarrollan en el marco de un expediente de indagación iniciado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3, con el objetivo de resguardar los derechos de los compradores ante posibles inconvenientes.

Autoridad advierte posibles sanciones de hasta 450 UIT ante irregularidades en la venta

Indecopi indicó que, en caso de detectarse indicios de incumplimientos, se evaluará el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Este proceso podría derivar en multas de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de la aplicación de medidas correctivas en favor de los consumidores afectados.

Asimismo, la institución informó que ha solicitado a las empresas organizadoras detalles sobre el aforo total del evento, la cantidad de entradas disponibles tanto en preventa como en venta general, así como la distribución de cortesías y los protocolos de seguridad ante posibles contingencias.

En paralelo, se confirmó que hubo un cambio en la empresa organizadora del evento, que pasó de Live Nation Perú a Bizarro Entertainment y Servicios Perú, según lo comunicado por Ticketmaster. Ante este escenario, Indecopi recomendó a los usuarios adquirir boletos únicamente a través de canales oficiales y evitar ofertas o sorteos sin respaldo verificable.

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