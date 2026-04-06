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Creaban perfiles falsos en app de citas Tinder para captar víctimas con encuentros amorosos y robarles: banda cayó en La Victoria

Los delincuentes, entre ellos tres jóvenes de 18 años y uno de 17, operaban en zonas específicas, donde citaban a sus víctimas y les robaban sus pertenencias.

Los delincuentes fueron capturados por el Escuadrón Verde de la Policía Nacional
Los delincuentes fueron capturados por el Escuadrón Verde de la Policía Nacional | Composición LR | PNP

La Policía Nacional del Perú capturó a la banda criminal denominada Los Carroñeros del Tinder, quienes son acusados de crear perfiles falsos en la conocida app de citas para concretar encuentros amorosos y luego asaltar a sus víctimas. Entre los detenidos figuran José Ayaucan Saldarriaga (18), Michael Cori Cavero (18) y J.J.F.A. (17).

De acuerdo con la información policial, los delincuentes operaban en zonas ya monitoreadas previamente, donde los agraviados ingresaban a un inmueble y eran despojados de sus pertenencias por el grupo de hampones.

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Captaban víctimas con falsos encuentros amorosos

Los delincuentes no solo asaltaban a sus víctimas dentro de los inmuebles, sino que también lo hacían en plena vía pública. Las cámaras de seguridad de La Victoria captaron a los implicados 'cogoteando' a uno de los sujetos que asistían para la presunta cita.

En las imágenes se evidencia que entre tres o cuatro miembros de la banda esperaban pacientemente la llegada de la víctima, a quien enviaban mensajes insistentemente para que se concretara el encuentro en el lugar pactado.

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El operativo para la captura

Personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional llevó a cabo un operativo para capturar a los miembros de la banda. Cuando los delincuentes ingresaron al inmueble ubicado en la Prolongación Lucanas 663, en La Victoria, creyendo que su víctima estaba dentro, el grupo de efectivos entró para luego detenerlos tras corroborar su modus operandi a través de mensajes en WhatsApp.

“Citaban a las personas con el objetivo de quitarles sus pertenencias y agredirlos. Se aprovechaban de personas incautas que accedían a las citas. Cuando llegaban, no era lo que ellos pensaban y eran asaltadas”, sostuvo el Cnel. Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde.

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