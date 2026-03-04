HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

¿Dónde voy a votar en las Elecciones 2026? Consulta tu local de votación vía link de ONPE

El proceso es gratuito y accesible desde cualquier dispositivo. Los ciudadanos deben ingresar su número de DNI en el link oficial de la ONPE para conocer la dirección de su local y número de orden en la lista de electores.

Las votaciones se realizarán el próximo domingo 12 de abril.
Las votaciones se realizarán el próximo domingo 12 de abril. | Foto: ONPE

Para las próximas Elecciones 2026, el domingo 12 de abril, la ONPE habilitó la plataforma https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ que permite conocer tu local de votación y si serás miembro de mesa. Estas votaciones servirán para elegir al presidente de la República, a los vicepresidentes de la República y a los representantes ante el Congreso (senadores y diputados) y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de esta herramienta, más de 27 millones de peruanos podrán acceder a la información para conocer la conformación de mesas y asignación de locales. Recordemos que previamente la ONPE creó el aplicativo 'Elige tu local de votación' con el cual los ciudadanos pudieron seleccionar tres opciones, las mismas que fueron consideradas en el proceso de asignación.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA EL CUENTO DEL FRAUDE Y DANIEL URRESTI LIBERADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

¿Dónde es mi local de votación? Link para consulta de ONPE

El proceso es gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet siguiendo estos pasos:

  • Ingresa al link oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/
  • Digita tu número de DNI: escribe los ocho dígitos de tu documento de identidad.
  • Haz clic en el botón "Consultar" y el sistema te mostrará automáticamente la dirección de tu local, el pabellón y el número de orden en la lista de electores.

Las autoridades electorales han recordado que la jornada del 12 de abril se desarrollará en el siguiente horario: 7:00 a. m. para la apertura de mesas y el cierre de votación a las 5:00 p. m.

Elecciones 2026: ¿qué pasa si salgo elegido miembro de mesa?

Si tras la consulta descubres que eres miembro de mesa (titular o suplente), recuerda que el cargo es irrenunciable, salvo por motivos de salud o fuerza mayor debidamente acreditados. El plazo para presentar excusas suele vencer cinco días hábiles después de la publicación de la lista definitiva (que ya se encuentra disponible desde fines de febrero).

Notas relacionadas
Multa si no votas en las Elecciones Generales 2026: esto pagarás, según distrito

Multa si no votas en las Elecciones Generales 2026: esto pagarás, según distrito

LEER MÁS
Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

LEER MÁS
¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juicio contra Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza: jueza admite que se incorpore nueva imputación

Juicio contra Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza: jueza admite que se incorpore nueva imputación

LEER MÁS
Rafael López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia

Rafael López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia

LEER MÁS
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde voy a votar en las Elecciones 2026? Consulta tu local de votación vía link de ONPE

Programa de YouTube de María Pía Copello sorprende al borrar su imagen de su publicidad en redes sociales

Minem racionará abastecimiento de gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración en el Cusco: ¿qué sectores se verán afectados?

Política

Tomás Gálvez: Congreso aprueba archivar su denuncia por organización criminal en caso Podemos Perú

Extitular del IPD Óscar Fernández anuló compra irregular de bicicletas de alta gama por S/2.5 mllns.

Presidencia del Consejo de Ministros niega que Dirección Nacional de Inteligencia haya sufrido hackeo cibernético

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Dónde voy a votar en las Elecciones 2026? Consulta tu local de votación vía link de ONPE

Tomás Gálvez: Congreso aprueba archivar su denuncia por organización criminal en caso Podemos Perú

Extitular del IPD Óscar Fernández anuló compra irregular de bicicletas de alta gama por S/2.5 mllns.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025