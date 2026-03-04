¿Dónde voy a votar en las Elecciones 2026? Consulta tu local de votación vía link de ONPE

Las votaciones se realizarán el próximo domingo 12 de abril. | Foto: ONPE

Para las próximas Elecciones 2026, el domingo 12 de abril, la ONPE habilitó la plataforma https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ que permite conocer tu local de votación y si serás miembro de mesa. Estas votaciones servirán para elegir al presidente de la República, a los vicepresidentes de la República y a los representantes ante el Congreso (senadores y diputados) y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

A través de esta herramienta, más de 27 millones de peruanos podrán acceder a la información para conocer la conformación de mesas y asignación de locales. Recordemos que previamente la ONPE creó el aplicativo 'Elige tu local de votación' con el cual los ciudadanos pudieron seleccionar tres opciones, las mismas que fueron consideradas en el proceso de asignación.

¿Dónde es mi local de votación? Link para consulta de ONPE

El proceso es gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet siguiendo estos pasos:

Ingresa al link oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Digita tu número de DNI: escribe los ocho dígitos de tu documento de identidad.

Haz clic en el botón "Consultar" y el sistema te mostrará automáticamente la dirección de tu local, el pabellón y el número de orden en la lista de electores.

Las autoridades electorales han recordado que la jornada del 12 de abril se desarrollará en el siguiente horario: 7:00 a. m. para la apertura de mesas y el cierre de votación a las 5:00 p. m.

Elecciones 2026: ¿qué pasa si salgo elegido miembro de mesa?

Si tras la consulta descubres que eres miembro de mesa (titular o suplente), recuerda que el cargo es irrenunciable, salvo por motivos de salud o fuerza mayor debidamente acreditados. El plazo para presentar excusas suele vencer cinco días hábiles después de la publicación de la lista definitiva (que ya se encuentra disponible desde fines de febrero).