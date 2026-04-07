Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY: pronóstico, hora y canal de TV del partido de cuartos de final de Champions League

Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY | La ida de cuartos de final de la Champions League se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. Ambas escuadras se verán las caras a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El gigante español no afronta su mejor momento, pues viene de perder ante Mallorca y quedó muy complicado en LaLiga; además, una de las bajas sensibles será el arquero Álvaro Arbeloa. Por su parte, los teutones llegan como líderes absolutos de la Bundesliga y anhelan levantar la ‘Orejona’ después de 6 años.

Horarios del Real Madrid vs Bayern Múnich

En Perú, el Real Madrid vs Bayern se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich?

La transmisión de este partido de Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: TNT

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN

España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis?

Si deseas ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones probables de Real Madrid vs Bayern Múnich

Estos son los posibles equipos titulares de merengues y bávaros para el encuentro. El entrenador Vincent Kompany contará con el goleador Harry Kane, quien superó su lesión y viaja a Madrid con la delegación.

Real Madrid : Andriy Lunin; Trent Alexander Arnoldo, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé .

: . Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane .

Real Madrid vs Bayern Múnich: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un partido muy ajustado. A pesar de ser local, Real Madrid no parte como favorito ante Bayern Múnich

Betsson: gana Real Madrid (2,82), empate (4,10), gana Bayern Múnich (2,28)

Betano: gana Real Madrid (2,90), empate (4,10), gana Bayern Múnich (2,30)

Bet365: gana Real Madrid (2,80), empate (4,00), gana Bayern Múnich (2,25)

1XBet: gana Real Madrid (2,91), empate (4,18), gana Bayern Múnich (2,31)

Coolbet: gana Real Madrid (2,91), empate (4,13), gana Bayern Múnich (2,28)

Doradobet: gana Real Madrid (2,75), empate (4,00), gana Bayern Múnich (2,28).

Historial Real Madrid vs Bayer Múnich: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos por la Champions League. El equipo español solo perdió 1 de los cruces.

Real Madrid 2-1 Bayern Múnich | 08.05.24

Bayern Múnich 2-2 Real Madrid | 30.04.24

Bayern Múnich 3-1 Real Madrid | 20.07.19

Real Madrid 2-2 Bayern Múnich | 01.05.18

Bayern Múnich 1-2 Real Madrid | 25.04.18.



