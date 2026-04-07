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Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY: pronóstico, hora y canal de TV del partido de cuartos de final de Champions League

Españoles y merengues protagonizarán una final adelantada en el arranque de los cuartos de final de la Champions League. Sigue la transmisión del partido Real Madrid vs Bayern Múnich.

Bayern Múnich y Real Madrid son candidatos para ganar la Champions League 2025-26. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Bayern Múnich y Real Madrid son candidatos para ganar la Champions League 2025-26. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY | La ida de cuartos de final de la Champions League se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. Ambas escuadras se verán las caras a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El gigante español no afronta su mejor momento, pues viene de perder ante Mallorca y quedó muy complicado en LaLiga; además, una de las bajas sensibles será el arquero Álvaro Arbeloa. Por su parte, los teutones llegan como líderes absolutos de la Bundesliga y anhelan levantar la ‘Orejona’ después de 6 años.

PUEDES VER: Barcelona - Atlético de Madrid: fecha, hora y canal del partido de ida por los cuartos de final de la Champions League

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Horarios del Real Madrid vs Bayern Múnich

En Perú, el Real Madrid vs Bayern se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich?

La transmisión de este partido de Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Argentina: ESPN
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: SBT, TNT
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: TNT
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN
  • España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis?

Si deseas ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Tabla de posiciones liga 1 2026: clasificación actualizada con el resultado del clásico y toda la fecha 9 de Apertura

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Alineaciones probables de Real Madrid vs Bayern Múnich

Estos son los posibles equipos titulares de merengues y bávaros para el encuentro. El entrenador Vincent Kompany contará con el goleador Harry Kane, quien superó su lesión y viaja a Madrid con la delegación.

  • Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnoldo, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

Real Madrid vs Bayern Múnich: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un partido muy ajustado. A pesar de ser local, Real Madrid no parte como favorito ante Bayern Múnich

  • Betsson: gana Real Madrid (2,82), empate (4,10), gana Bayern Múnich (2,28)
  • Betano: gana Real Madrid (2,90), empate (4,10), gana Bayern Múnich (2,30)
  • Bet365: gana Real Madrid (2,80), empate (4,00), gana Bayern Múnich (2,25)
  • 1XBet: gana Real Madrid (2,91), empate (4,18), gana Bayern Múnich (2,31)
  • Coolbet: gana Real Madrid (2,91), empate (4,13), gana Bayern Múnich (2,28)
  • Doradobet: gana Real Madrid (2,75), empate (4,00), gana Bayern Múnich (2,28).

Historial Real Madrid vs Bayer Múnich: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos por la Champions League. El equipo español solo perdió 1 de los cruces.

  • Real Madrid 2-1 Bayern Múnich | 08.05.24
  • Bayern Múnich 2-2 Real Madrid | 30.04.24
  • Bayern Múnich 3-1 Real Madrid | 20.07.19
  • Real Madrid 2-2 Bayern Múnich | 01.05.18
  • Bayern Múnich 1-2 Real Madrid | 25.04.18.


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