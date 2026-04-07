Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY: pronóstico, hora y canal de TV del partido de cuartos de final de Champions League
Españoles y merengues protagonizarán una final adelantada en el arranque de los cuartos de final de la Champions League. Sigue la transmisión del partido Real Madrid vs Bayern Múnich.
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Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY | La ida de cuartos de final de la Champions League se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. Ambas escuadras se verán las caras a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
El gigante español no afronta su mejor momento, pues viene de perder ante Mallorca y quedó muy complicado en LaLiga; además, una de las bajas sensibles será el arquero Álvaro Arbeloa. Por su parte, los teutones llegan como líderes absolutos de la Bundesliga y anhelan levantar la ‘Orejona’ después de 6 años.
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Horarios del Real Madrid vs Bayern Múnich
En Perú, el Real Madrid vs Bayern se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich?
La transmisión de este partido de Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).
- Argentina: ESPN
- Bolivia: ESPN
- Brasil: SBT, TNT
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN
- México: TNT
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN
- España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.
¿Dónde ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis?
Si deseas ver Real Madrid vs Bayern Múnich online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
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Alineaciones probables de Real Madrid vs Bayern Múnich
Estos son los posibles equipos titulares de merengues y bávaros para el encuentro. El entrenador Vincent Kompany contará con el goleador Harry Kane, quien superó su lesión y viaja a Madrid con la delegación.
- Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnoldo, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni; Arda Guler, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.
Real Madrid vs Bayern Múnich: pronóstico
Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un partido muy ajustado. A pesar de ser local, Real Madrid no parte como favorito ante Bayern Múnich
- Betsson: gana Real Madrid (2,82), empate (4,10), gana Bayern Múnich (2,28)
- Betano: gana Real Madrid (2,90), empate (4,10), gana Bayern Múnich (2,30)
- Bet365: gana Real Madrid (2,80), empate (4,00), gana Bayern Múnich (2,25)
- 1XBet: gana Real Madrid (2,91), empate (4,18), gana Bayern Múnich (2,31)
- Coolbet: gana Real Madrid (2,91), empate (4,13), gana Bayern Múnich (2,28)
- Doradobet: gana Real Madrid (2,75), empate (4,00), gana Bayern Múnich (2,28).
Historial Real Madrid vs Bayer Múnich: últimos partidos
Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre ambos equipos por la Champions League. El equipo español solo perdió 1 de los cruces.
- Real Madrid 2-1 Bayern Múnich | 08.05.24
- Bayern Múnich 2-2 Real Madrid | 30.04.24
- Bayern Múnich 3-1 Real Madrid | 20.07.19
- Real Madrid 2-2 Bayern Múnich | 01.05.18
- Bayern Múnich 1-2 Real Madrid | 25.04.18.