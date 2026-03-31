Celia Ramos: 29 años después su caso halló justicia en la Corte IDH

Celia Ramos carga a una de sus hijas en esta foto de hace 30 años. Celia murió a consecuencia de la esterilización forzada a la que fue sometida con engaños. Foto: La República

Celia Ramos carga a una de sus hijas en esta foto de hace 30 años. Celia murió a consecuencia de la esterilización forzada a la que fue sometida con engaños. Foto: La República

“Yo era una niña cuando falleció mi madre y ha sido muy difícil para mí y para mis hermanas vivir sin ella”, señala Emilia Monzón, con voz firme, en un audio enviado por WhatsApp.

Han pasado tres semanas desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) halló responsable al Estado peruano por la muerte de Celia Ramos Durand y Emilia recién puede hablar de lo que sintió al enterarse del fallo, de lo difícil que ha sido su lucha, que inició en Piura, y de que espera que los otros cuatro mil casos judicializados de mujeres y hombres esterilizados durante el gobierno de Alberto Fujimori, encuentren justicia.

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Valiente. Emilia Monzón dice que su lucha no ha terminado. Espera que los culpables paguen. Foto: La República

En nombre de la madre

“Cuando recibimos la noticia, para mí fue una mezcla de emociones. Tuve sentimientos encontrados. Sentí que, por fin, después de tanto tiempo, se lograba la justicia que tanto habíamos buscado”, señala Emilia como respuesta a una pregunta formulada por mí, días antes.

“También sentí que hay pérdidas irreparables. Y es que nada nos va a devolver a nuestra madre, nada nos devolverá el tiempo que hemos pasado sin ella (…) Pero, definitivamente, este fallo significa un logro para mí y para mi familia”, sostiene.

A pesar de la corta edad que tenía cuando la desgracia golpeó a su familia (8 años), Emilia conserva recuerdos muy vivos de Celia Ramos. “Mi madre era una mujer llena de alegría, llena de vida, dedicada a su hogar; y cuando falleció, para nosotros fue un golpe muy duro. No hay un día en el que no me pregunte cómo hubiera sido mi vida si mi madre estuviera presente, si no me la hubieran arrebatado”.

Han sido casi 30 año de lucha y ni Emilia ni sus hermanas Marisela y Marcia, pensaron en rendirse. Ni siquiera cuando la justicia les cerró las puertas y los políticos ignoraron sus súplicas, los testimonios de miles de familias y las pruebas de que lo ocurrido a mujeres de varias regiones del país era una política dictada desde el Gobierno.

“Nosotros estuvimos firmes, confiando en que la justicia llegaría. Siempre basándonos en la verdad de los hechos, en nuestros recuerdos, en nuestros testimonios, en las pruebas. Confiando en que la justicia a veces tarda, pero finalmente llega”, asegura.

Juntos. Alberto Fujimori posa al lado del exministro Alejandro Aguinaga, uno de los imputados. Foto: difusión

Casi cuatro mil casos en espera

María Ysabel Cedano, directora del centro de Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), recuerda con emoción la lucha de las familias Monzón Ramos y Monzón Durand desde 1997. “Las autoridades peruanas no atendieron el caso de Celia Ramos y los pedidos de justicia de su familia. Por ello recurrieron a la justicia internacional”.

Resalta la importancia del fallo de la Corte IDH, pues declaró la responsabilidad del Estado peruano en las graves violaciones a los derechos humanos que derivaron en la muerte de Celia Ramos Durand, víctima de una esterilización forzada en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) implementado en el régimen de Alberto Fujimori y ejecutado por tres ministros de Salud: Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y el actual congresista y candidato Alejandro Aguinaga Recuenco.

“Es un fallo histórico para el Perú”, enfatiza Cedano. Y señala su confianza en que la decisión de la justicia internacional servirá como un gran precedente para que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su parte en los casos que están en investigación.

“El fallo impacta positivamente, por supuesto. Son 3.917 casos los que ha acumulado la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especial en Derechos Humanos, y que están en la última etapa de la investigación”, señala la abogada, quien explica que en estos años se ha se ha tomado declaraciones, se cuenta con testimonios y documentos. “Y se tiene a un total de 52 imputados”.

La defensora de los derechos de la mujer, sin embargo, expresa su preocupación por el poco tiempo que queda para esta etapa. “En cuatro meses vence el plazo para que la fiscalía formalice la denuncia, luego se debe abrir una investigación y el paso siguiente es ir a juicio”.

Día histórico. Marcia y Marisela Monzón, las otras hijas de Celia, el día en que se dio a conocer el fallo. Foto: difusión

El tiempo apremia

Pero, ¿qué preocupa al centro DEMUS que acompañó el caso de Celia Ramos? A decir de María Cedano, el poco tiempo que queda y la posibilidad de que el nuevo fiscal de la Nación cargue al despacho que ve los 3.917 casos de esterilizaciones forzadas, con otras causas.

¿Y qué pasaría si se cumple el plazo? En ese escenario, es posible que los imputados, especialmente los exministros y algunos altos funcionarios, aleguen que no se respeta el plazo razonable, explica la letrada.

Por eso es importante que se respete el derecho de las familias de las 18 mujeres muertas como consecuencia de las esterilizaciones forzadas y de las casi 4 mil que fueron sometidas a este procedimiento sin estar informadas ni dar su consentimiento. “Las agraviadas exigen que se respete la razón por la que se creó la fiscalía especial y no se obstruya su trabajo con otra carga procesal”, señala.

¿Hay más víctimas? De acuerdo con la representante de DEMUS, existe un registro de mujeres y hombres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas y la última actualización data de febrero de este año. La cifra arroja 7.174 casos (ver cuadro). Pero el universo es mucho mayor, incluso “hay cálculos que señalan que serían más de 300 mil las mujeres y hombres sometidos a estas intervenciones como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), anota.

Importancia del fallo

Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señala que el fallo de la Corte IDH establece que el gobierno de Alberto Fujimori diseñó una política de salud reproductiva dirigida a sectores vulnerables, especialmente a mujeres de bajos recursos y escasa educación.

Refiere también que la Corte tuvo suficientes pruebas para señalar que se trató de una política de Estado. “Hubo cuotas específicas que el personal de salud a cargo del PNSRPF cumplía y para ello captaban mujeres vulnerables a las que mentían, engañaban y presionaban, como ocurrió con Celia Ramos a quien llevaron a una posta que solo tenía lo básico”.

“Celia fue visitada por servidoras y promotoras de salud quienes le dijeron que la intervención sería como sacarse una muela. No le dijeron nada sobre los riesgos y el resultado se vio 19 días después”, reflexiona.

De León recuerda que el caso Celia Ramos inició en el Perú en el 2000 y en 2023 sus familiares llevaron la causa a la Corte IDH. “El fallo es importante no solo porque es un hecho histórico, sino porque señala responsabilidad en el Estado peruano y le ordena reparar a las víctimas y le exige no repetir estas prácticas. Además, dispone que se investigue y sancione a los culpables”.

El pedido de Emilia

En efecto, aún no hay sentencias contra los culpables y por eso Emilia siente que su lucha no ha terminado. “(...) Yo creo que esto (el fallo de la Corte IDH) es una parte de todo lo que aún nos falta. Nosotros, las hijas de Celia Ramos, seguimos firmes y constantes”.

“Hasta que el Estado se haga responsable de lo que le sucedió a nuestra madre y a miles de mujeres, no podremos decir que se ha logrado una justicia plena”, asegura.

Y por ello invoca a las otras víctimas: “Sigan luchando, es difícil, pero la verdad siempre debe triunfar. Salgan a la luz para que nunca más se repita lo que pasó”.