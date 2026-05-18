HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Obreros querían excavar un nuevo túnel, pero descubrieron una cueva de cristales de hasta 11 metros en un desierto en América Latina

La impresionante cueva, situada a 300 metros de profundidad, destaca por su belleza y dimensiones colosales que desafían su exploración.

En el año 2000, un hallazgo accidental en una mina de Chihuahua reveló la Cueva de los Cristales.
En el año 2000, un hallazgo accidental en una mina de Chihuahua reveló la Cueva de los Cristales. | Foto: National Geographic/mejorada con IA
Escuchar
Resumen
Compartir

En el año 2000, un grupo de obreros que perforaba un túnel en una mina del desierto de Chihuahua, al norte de México, descubrió de forma accidental una cámara subterránea inédita. El hallazgo revolucionó la geología y la mineralogía por la presencia de enormes estructuras cristalinas que desafiaban cualquier expectativa sobre el tamaño de las formaciones minerales naturales. Esta excavación, originalmente destinada a la extracción de metales, dejó al descubierto un tesoro oculto bajo tierra que captó de inmediato el interés científico internacional.

De acuerdo con National Geographic, el sitio destaca por sus impresionantes dimensiones y un óptimo estado de conservación que asombra a los expertos. Respecto a este espacio, el geólogo Juan Manuel García‑Ruiz describió el yacimiento como una “maravilla natural”, una afirmación que se fundamenta en la extraordinaria belleza y la escala monumental de los bloques que emergen desde las profundidades del subsuelo mexicano.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca 4 veces más grande que Machu Picchu con casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

lr.pe

¿Por qué la Cueva de los Cristales es considerada tan extraordinaria?

La célebre cueva se sitúa a unos 300 metros bajo la superficie de la montaña de Naica, en la región septentrional de Chihuahua, México. Este entorno se localiza en un territorio semidesértico y árido que destaca por la actividad de yacimientos mineros enfocados en la obtención de plomo, zinc y plata.

El espacio interno consiste en un salón subterráneo con silueta de herradura y muros de piedra caliza que resguardan enormes bloques de selenita, un tipo diáfano de yeso. Dichas formaciones geológicas poseen dimensiones colosales, pues registran longitudes cercanas a los 11 metros y masas de múltiples toneladas, lo cual las consolida entre las formaciones minerales de mayor envergadura del planeta.

El aspecto visual de la cavidad, colmado de agujas mayúsculas que brotan en todas direcciones, evoca escenarios propios de la ciencia ficción. Debido a este panorama inverosímil para la superficie terrestre, diversos científicos describieron el sitio como “lo más parecido que existe en la Tierra al imaginario planeta de Superman”, en alusión directa a su atmósfera fantástica y colosal.

PUEDES VER: Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

lr.pe

¿Qué secretos esconde la mina subterránea y cómo se encuentra hoy?

El hallazgo de la Cueva de los Cristales ocurrió de manera accidental en el año 2000 gracias a dos mineros de la empresa Industrias Peñoles. Los operarios perforaban un túnel subterráneo cuando atravesaron un muro de roca que dejó a la vista un imponente espacio cavernoso repleto de colosales estructuras minerales. Tras el inesperado evento, la comunidad científica internacional centró su atención en este laboratorio natural idóneo para analizar los mecanismos de crecimiento cristalino y diversos procesos geológicos de larga duración.

El entorno interior del recinto destaca por su hostilidad extrema, puesto que la temperatura media ronda los 58 °C y la humedad relativa roza el 100%. Tales factores climáticos provocan que el tiempo de exposición para cualquier individuo sin herramientas térmicas resulte críticamente reducido. Por este motivo, el ingreso seguro requiere trajes de protección especializados y dispositivos de seguridad específicos, de modo que los recorridos solo ocurren en contextos científicos estrictos.

En el presente, la cámara principal permanece restringida para el público general debido a su peligrosidad intrínseca. Asimismo, el cese de la actividad minera en la zona conllevó el abandono definitivo del bombeo artificial de agua. Como consecuencia directa de esta inacción, "las galerías profundas tienden a volver a inundarse", una realidad ambiental que restringe drásticamente el ingreso de nuevos investigadores o viajeros al yacimiento.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Llega el eclipse solar más largo del siglo y podrá verse solo en estos países del mundo: no se repetirá en 157 años

Llega el eclipse solar más largo del siglo y podrá verse solo en estos países del mundo: no se repetirá en 157 años

LEER MÁS
Uno de los países más pequeños del mundo transforma su costa en un megapuerto futurista del tamaño de 3.300 campos de fútbol

Uno de los países más pequeños del mundo transforma su costa en un megapuerto futurista del tamaño de 3.300 campos de fútbol

LEER MÁS
Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca 4 veces más grande que Machu Picchu con casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

Arqueólogos descubren en Perú ciudadela inca 4 veces más grande que Machu Picchu con casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

LEER MÁS
Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

LEER MÁS
Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025