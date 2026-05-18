En el año 2000, un hallazgo accidental en una mina de Chihuahua reveló la Cueva de los Cristales. | Foto: National Geographic/mejorada con IA

En el año 2000, un hallazgo accidental en una mina de Chihuahua reveló la Cueva de los Cristales. | Foto: National Geographic/mejorada con IA

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En el año 2000, un grupo de obreros que perforaba un túnel en una mina del desierto de Chihuahua, al norte de México, descubrió de forma accidental una cámara subterránea inédita. El hallazgo revolucionó la geología y la mineralogía por la presencia de enormes estructuras cristalinas que desafiaban cualquier expectativa sobre el tamaño de las formaciones minerales naturales. Esta excavación, originalmente destinada a la extracción de metales, dejó al descubierto un tesoro oculto bajo tierra que captó de inmediato el interés científico internacional.

De acuerdo con National Geographic, el sitio destaca por sus impresionantes dimensiones y un óptimo estado de conservación que asombra a los expertos. Respecto a este espacio, el geólogo Juan Manuel García‑Ruiz describió el yacimiento como una “maravilla natural”, una afirmación que se fundamenta en la extraordinaria belleza y la escala monumental de los bloques que emergen desde las profundidades del subsuelo mexicano.

¿Por qué la Cueva de los Cristales es considerada tan extraordinaria?

La célebre cueva se sitúa a unos 300 metros bajo la superficie de la montaña de Naica, en la región septentrional de Chihuahua, México. Este entorno se localiza en un territorio semidesértico y árido que destaca por la actividad de yacimientos mineros enfocados en la obtención de plomo, zinc y plata.

El espacio interno consiste en un salón subterráneo con silueta de herradura y muros de piedra caliza que resguardan enormes bloques de selenita, un tipo diáfano de yeso. Dichas formaciones geológicas poseen dimensiones colosales, pues registran longitudes cercanas a los 11 metros y masas de múltiples toneladas, lo cual las consolida entre las formaciones minerales de mayor envergadura del planeta.

El aspecto visual de la cavidad, colmado de agujas mayúsculas que brotan en todas direcciones, evoca escenarios propios de la ciencia ficción. Debido a este panorama inverosímil para la superficie terrestre, diversos científicos describieron el sitio como “lo más parecido que existe en la Tierra al imaginario planeta de Superman”, en alusión directa a su atmósfera fantástica y colosal.

¿Qué secretos esconde la mina subterránea y cómo se encuentra hoy?

El hallazgo de la Cueva de los Cristales ocurrió de manera accidental en el año 2000 gracias a dos mineros de la empresa Industrias Peñoles. Los operarios perforaban un túnel subterráneo cuando atravesaron un muro de roca que dejó a la vista un imponente espacio cavernoso repleto de colosales estructuras minerales. Tras el inesperado evento, la comunidad científica internacional centró su atención en este laboratorio natural idóneo para analizar los mecanismos de crecimiento cristalino y diversos procesos geológicos de larga duración.

El entorno interior del recinto destaca por su hostilidad extrema, puesto que la temperatura media ronda los 58 °C y la humedad relativa roza el 100%. Tales factores climáticos provocan que el tiempo de exposición para cualquier individuo sin herramientas térmicas resulte críticamente reducido. Por este motivo, el ingreso seguro requiere trajes de protección especializados y dispositivos de seguridad específicos, de modo que los recorridos solo ocurren en contextos científicos estrictos.

En el presente, la cámara principal permanece restringida para el público general debido a su peligrosidad intrínseca. Asimismo, el cese de la actividad minera en la zona conllevó el abandono definitivo del bombeo artificial de agua. Como consecuencia directa de esta inacción, "las galerías profundas tienden a volver a inundarse", una realidad ambiental que restringe drásticamente el ingreso de nuevos investigadores o viajeros al yacimiento.