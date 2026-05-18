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Natalie Vértiz anuncia que fue llamada al casting de Victoria's Secret 2026 en Estados Unidos: “Está pasando”

La modelo peruana Natalie Vértiz podría cumplir uno de sus sueños al desfilar en el evento de Victoria's Secret 2026.

Natalie Vértiz es una de las modelos peruanas más exitosas en el extranjero. Foto: Composición LR/Instagram.
Natalie Vértiz es una de las modelos peruanas más exitosas en el extranjero. Foto: Composición LR/Instagram.
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Natalie Vértiz podría estar cada vez más cerca de cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera en el modelaje. La ex Miss Perú sorprendió a sus seguidores al revelar que fue convocada a la audición oficial de Victoria's Secret 2026, evento que se desarrollará en distintas ciudades de Estados Unidos.

La noticia fue compartida por la propia modelo a través de sus cuentas de Instagram y TikTok, donde publicó un video en el que muestra parte de su primera audición global para el icónico desfile anual de la reconocida firma de lencería.

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Natalie Vértiz muestra invitación de Victoria's Secret a su casting 2026 en Estados Unidos

Natalie Vértiz compartió con sus seguidores la invitación que recibió para participar en el casting de Victoria's Secret 2026 en Estados Unidos. En el mensaje enviado por la firma, se lee: “Hola Natalie, ¡felicidades! (…) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”.

La esposa de Yaco Eskenazi no ocultó su emoción al dar a conocer este importante paso en su carrera hacia uno de los escenarios más icónicos del modelaje. “¡Está pasando!”, escribió junto a emojis de emoción y corazones.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, amigos y familiares, quienes celebraron la noticia con mensajes como “Divina”, “Dios mío, es literalmente perfecto”, “Todo el Perú manifestándose” y “La mejor de todos los tiempos”.

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Natalie Vértiz y la vez que fue invitada al Victoria's Secret 2025

Natalie Vértiz vivió de cerca la experiencia del Victoria's Secret Fashion Show 2025, donde fue invitada especial en uno de los eventos más esperados del mundo de la moda.

En octubre de ese año, la exintegrante de 'Esto es guerra' compartió en Instagram una serie de fotos del backstage y del ambiente del desfile. En una de las imágenes, incluso se le ve sentada en la zona de vestuario de la firma.

El carrusel también mostró postales desde un puente en Nueva York, además de momentos dentro del evento junto a otras modelos, mientras recorría la pasarela y los espacios donde se preparan los llamados 'ángeles' antes de salir a escena.

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