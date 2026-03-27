Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

A pesar de conseguir un nuevo pasaje, fallas en Migraciones y problemas con su equipaje hicieron que perdiera su segundo viaje. | Foto: composición LR/Difusión.

A pesar de conseguir un nuevo pasaje, fallas en Migraciones y problemas con su equipaje hicieron que perdiera su segundo viaje. | Foto: composición LR/Difusión.

La ciudadana mexicana Guadalupe Salomón Said (54) se encuentra varada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez desde el 17 de febrero, cuando intentaba regresar a su país en un vuelo de la aerolínea Volaris. Según relató, su salida se retrasó debido a que el personal de la aerolínea le pidió realizar trámites adicionales con su equipaje antes de abordar.

La pasajera explicó a La República que, después de cumplir con el embalaje y pesaje de sus pertenencias, le sugirieron que viajara al día siguiente. Sin embargo, al intentar abordar, la agencia le informó que el avión ya había salido el día anterior y que su boleto contenía errores en la reserva, lo que causó confusión con las fechas.

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“La agente no me proporcionó ningún papel que pudiera respaldar mi abordaje, ni para el 18 ni para el 19. Solo me lo dijo verbalmente”, sostuvo, al destacar que nunca recibió un documento que confirme el día exacto de su viaje, lo que derivó en la pérdida de su primer intento de volver a su patria.

Reprogramación en medio de una crisis personal

Frente a esta situación, Salomón indicó que tuvo que adquirir un segundo pasaje, en medio de un delicado contexto personal, debido a que su padre se encontraba gravemente enfermo en México. La compra de este boleto fue posible gracias al sacerdote Manuel Rodríguez, de la parroquia San Miguel Arcángel, quien asumió el gasto.

En ese tiempo, se alojaba en hoteles por la tarde para poder asearse y descansar. “Los primeros días comí en el aeropuerto, pensando que todo se solucionaría, pero cuando vi que no avanzaba, comencé a presionar”, relató, al describir las dificultades que enfrentó para conseguir su salida del Perú.

Una vez obtenido el boleto de avión, volvieron a surgir problemas con su equipaje, especialmente con una bicicleta de apoyo que utiliza para movilizarse, como consecuencia de una discapacidad para caminar con normalidad, lo que la obliga a usar una silla de ruedas para moverse en el área.

En este nuevo intento, la viajera reveló que le sugirieron pagar el exceso de peso de una de sus valijas y dividirla en dos. No obstante, le advirtieron que si superaba los 25 kilos, lo mejor sería reprogramar su viaje para el día siguiente. “Me dijeron que la partiera en dos y que mejor me reprogramaran para el siguiente día”, sostuvo.

Durante toda la jornada, hasta la madrugada, reorganizó sus pertenencias frente a cámaras de seguridad con la ayuda de cinco personas, envolviendo su bicicleta de apoyo en una frazada para evitar daños. A pesar de ello, cuando se disponía a pasar a Migraciones, sus bultos fueron retirados nuevamente hacia el área de carga especial. Debido a la imposibilidad de asumir más costos —que ascendían a 120 dólares—, se vio obligada a dejar parte de sus cosas. “La Policía pidió bolsas negras para desechar todo. Tiramos una maleta completa”, expresó.

Salomón llegó al Perú tras una travesía en bicicleta, como parte de una peregrinación.

Fallas en Migraciones y pérdida del segundo vuelo

El 3 de marzo, cuando se disponía a abordar su segundo vuelo, logró ingresar a la zona de Migraciones, pero el proceso fue interrumpido por fallas en el sistema informático. Según su versión, el personal le indicó que el registro se borraba constantemente, lo que impidió completar el trámite.

“Tenía que haber salido el 2 y lo cambiaron al 3 de marzo. La señorita comenzó a teclear y me dijo que no podría salir. Le mostré el papel físico. A la chica que me asistía en la silla de ruedas de Volaris le llamaban desde el avión preguntando dónde estaba yo”, recordó, mientras el tiempo pasaba y el embarque se cerraba, a pesar de que su equipaje ya había sido colocado en la aeronave.

Finalmente, el avión partió sin ella. Tras ello, subrayó que los agentes de la aerolínea le pidieron el pago de 110 dólares para reprogramar el vuelo, una cantidad que no pudo cubrir, lo que ocasionó la pérdida del segundo pasaje.

Desmayo y equipaje extraviado

Tras este incidente, Salomón fue retirada de la silla de ruedas que ocupaba, debido a que esta era de Volaris. La turista se movilizó con un bastón por el aeropuerto para intentar recuperar las pertenencias que había dejado en bolsas negras.

Solicitó información sobre su ubicación con la intención de recuperarlas o entregarlas a otras personas, pero nadie pudo ayudarla. Ante ello, decidió revisar junto a los trabajadores de limpieza, quienes le mostraron registros fotográficos de los objetos recolectados, sin que pudiera identificar los suyos.

Posteriormente, se comunicó con una representante de Lima Airport Partners (LAP), quien coordinó con agentes de seguridad; sin embargo, le indicaron que los objetos ya habían sido desechados.

La ciudadana mencionó que investigó los horarios de disposición de basura y descubrió versiones contradictorias. Mientras le informaron que los desechos se eliminaban a las 5 de la mañana, otro trabajador le dijo que ocurría a las 7.30 a. m., durante el cambio de turno. A pesar de estos esfuerzos, aseguró que no obtuvo la ayuda que esperaba.

Luego de aquel ajetreo, sufrió una descompensación. Según narró, perdió el conocimiento por un tiempo que no puede precisar. Al recuperar la conciencia, señaló que se encontraba en una zona apartada, sin detalles sobre la atención recibida. “Nunca me dijeron qué médico fue ni qué me pasó”, afirmó.

A pesar de que le avisaron que debía esperar a personal de la aerolínea, subrayó que nadie acudió, lo que la dejó por cinco horas sin orientación. Por la falta de dinero, relató que permaneció varios días en el terminal, realizando tareas básicas como asearse y lavar su ropa, mientras transportaba varios bultos en dos carritos. En uno llevaba su bicicleta de asistencia y en el otro el resto de sus artículos.

La mujer acudía varias horas a las oficinas de Indecopi, dejando sus maletas sin supervisión directa en algunos momentos. “Siempre estuvieron solas y nunca ocurrió nada”, comentó.

Ese mismo día, tras recibir la sugerencia de trasladar su equipaje fuera del aeropuerto, encargó temporalmente uno de sus bultos a un agente de seguridad mientras realizaba otros trámites. Sin embargo, al regresar, descubrió que sus pertenencias habían desaparecido.

Según detalló, comenzó una búsqueda con operarios de seguridad, trabajadores del terminal y efectivos policiales, sin obtener respuesta. Finalmente, una empleada le informó que su maletín con la bicicleta estaba en la zona de objetos perdidos, pero le pidió que no dijera que ella le había avisado. Al llegar al lugar, descubrió que su valija estaba abierta junto a unas bolsas de basura.

Al día siguiente, acudió a una dependencia policial para dejar constancia de lo ocurrido, al considerar que no debía haber sido manipulada, pues estaba embalada, identificada y registrada con su peso.

Tras regresar al área, logró recuperar su equipaje. No obstante, aseguró que fue entregado en condiciones distintas a las originales, con 15 kilos menos y la ausencia de varios artículos, entre ellos accesorios eléctricos y piezas importantes.

Denuncia y cuestionamientos a la atención recibida

La afectada también señaló que encontró obstáculos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) para formalizar la denuncia de lo sucedido. Según refiere, inicialmente intentaron disuadirla de seguir con el proceso debido a su situación de viaje.

Aunque logró registrar el caso en una comisaría, aseguró que hasta el momento no ha recibido acceso a las grabaciones de videovigilancia solicitadas a LAP para esclarecer los hechos. Por otra parte, afirmó haber solicitado ayuda en varias instituciones, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y la Policía de Turismo, sin obtener una solución a su problema.

La ciudadana señala que lleva más de dos años en territorio peruano, tiempo en el que se ha dedicado a diversas actividades para subsistir, como la enseñanza de idiomas en Cusco, Ayacucho y Lima.

Finalmente, informó que su padre falleció el 23 de febrero, mientras ella no podía regresar a México. “Mi familia no sabe todo lo que estoy pasando”, expresó.

La República se comunicó con Migraciones y con LAP frente a la denuncia. La primera entidad indicó que Salomón cuenta con una orden de salida por haber incumplido normas migratorias, lo que implica que no pase por un control cotidiano. En ese sentido, su verificación en el área puede requerir de mayor tiempo y, por ello, su atención se realizó en 40 minutos aproximadamente el día que intentó abordar su segundo vuelo. Por su parte, la segunda institución no emitió respuesta alguna.

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