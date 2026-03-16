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Mujer de 72 años es detenida en el aeropuerto Jorge Chávez: llevaba más de 8 kilos de cocaína a París

La adulta mayor habría sido captada a través de redes sociales por mafias que comercializan droga. Su participación confirma que estos grupos criminales ven mayor interés a perfiles de 'burriers' que pasen más desapercibidos.

Mujer aparentaba ser una pasajera común y corriente.
Mujer aparentaba ser una pasajera común y corriente. | Foto: Captura Panorama.

Una mujer de 72 años, identificada como Basiliana Huaraca Ramírez, fue detenida en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando intentaba trasladar más de 8 kilos de cocaína hacia París (Francia). La adulta mayor fue intervenida cuando se desplazaba sola por la zona de embarque.

Su captura, según las autoridades, revela un nuevo patrón de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, que cada vez buscan a más ciudadanos con características que no generen alertas a simple vista para concretar su propósito delictivo, de acuerdo con un reportaje del dominical Panorama.

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Intentó pasar desapercibida

Huaraca parecía ser una pasajera común. Vestía jeans, casaca y sandalias, y llevaba en su poder dos maletas; sin embargo, un simple gesto la delató: mirar directamente a una de las cámaras de seguridad del establecimiento de viajes. Así, 'Mamá Basi', como la conocían sus nietos, fue interceptada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Durante la revisión de su equipaje, se halló 8,8 kilogramos de alcaloide cocaína escondidos en paquetes de productos peruanos, como maca, quinua y kiwicha. El insumo está valorizado en 560.000 euros. Para los investigadores, esta persona fue captada a través de redes sociales —ya que solía subir videos en TikTok— y la prepararon previamente para cometer este acto ilegal.

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Cambio de estrategia

La caída de esta ciudadana refleja una variación en el perfil de los denominados “correos humanos”, encargados de trasladar estupefacientes al exterior. Las bandas criminales apuntan ahora a atraer a personas con edades avanzadas o que aparenten ser simples estudiantes, pues “difícilmente despiertan la sospecha de las fuerzas del orden”, según explicó el jefe de la Dirección Antidrogas, general PNP Leiby Huamán Daza.

Esta hipótesis se refuerza con la detención de otras mujeres más jóvenes. Es el caso de Gisela Terrones Torres, quien fue reducida cuando intentaba sacar del país 10 kilos y 70 gramos de alcaloide cocaína; así como de Ángela Ríos Pereda, que escondió en cajas de chocolate selladas 7 kilos y 10 gramos de la misma sustancia.

Contexto desafiante

De acuerdo con la Policía, este año París es el destino predilecto de las redes criminales que operan bajo el mecanismo de ‘burriers’, debido a que en esa zona del mundo la cocaína puede llegar a costar hasta 70.000 euros el kilo.

Ante ello, la fiscal antidrogas de la sede Callao, Edith Cora, recordó que sumarse a este tipo de actividades puede costar un largo periodo en la cárcel, dado que de ser identificados, los partícipes pueden recibir penas mayores a los 16 años de prisión.

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