Delincuentes detonan explosivo dentro de local de cajeros automáticos y sustraen S/22.000 en Lurín

Una fuerte explosión dentro de un local que albergaba cajeros automáticos, como el del Banco de Crédito del Perú (BCP), sorprendió a los vecinos del distrito de Lurín durante la madrugada de este lunes 30 de marzo. Según los residentes, la detonación fue provocada por delincuentes, pues luego se reportó el robo de al menos S/22.000 en efectivo.

El hecho ocurrió en la zona conocida como Chapeta, en Nuevo Lurín, en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, frente al complejo Chapeta. Tras recibir la alerta, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y verificaron los daños materiales ocasionados por la deflagración. En el lugar, los agentes encontraron billetes esparcidos en el suelo.

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Explosión ocurrió cerca a grifo de GNV

Las autoridades indicaron que las máquinas sufrieron destrucción parcial y que se iniciaron las diligencias para identificar a los responsables mediante cámaras de seguridad y pericias.

Según la PNP, la explosión pudo dejar víctimas debido a que ocurrió cerca del surtidor de un grifo de gas natural vehicular (GNV), el cual afortunadamente no fue alcanzado por la onda expansiva. Tras las inspecciones en el lugar, el Departamento de Investigación Criminal de Lurín fue designado a cargo del caso y de realizar las indagaciones para identificar y capturar a los responsables.

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