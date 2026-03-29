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Sociedad

Caen Los Topos de Quiruvilca con más de 3.000 cartuchos de dinamita: abastecían a redes criminales

Intervención policial evitó que explosivos fueran presuntamente desviados a bandas de extorsión en uno de los departamentos más golpeados por el delito.

La Policía Nacional del Perú incautó más de 3.000 cartuchos de dinamita en Huamachuco, La Libertad, durante un operativo contra el abastecimiento de explosivos a organizaciones criminales.
La Policía Nacional del Perú incautó más de 3.000 cartuchos de dinamita en Huamachuco, La Libertad, durante un operativo contra el abastecimiento de explosivos a organizaciones criminales. | Andina

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó más de 3.000 cartuchos de dinamita durante un operativo realizado en la sierra de la región La Libertad, en una intervención que apunta a frenar el abastecimiento de explosivos a bandas criminales.

El operativo se ejecutó en el kilómetro 145 del sector Quesquenda, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. En ese punto, agentes de la Unidad de Carreteras intervinieron una camioneta que transportaba cinco sacos con un total de 3.049 cartuchos de dinamita.

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Material explosivo usado para la extorsión

De acuerdo con las primeras diligencias, el material no contaba con documentación que acredite su procedencia ni autorice su traslado, lo que refuerza la hipótesis de un presunto desvío hacia circuitos ilegales. Este tipo de explosivos suele ser utilizado por la delincuencia para perpetrar atentados o amedrentar a víctimas de extorsión.

Durante la intervención fueron detenidos Clemente Daza Pérez y Ángel Segundo Daza Espejo, quienes serían presuntos integrantes de la organización delictiva Los Topos de Quiruvilca. Ambos quedaron a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco, en coordinación con el Ministerio Público.

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Delitos en La Libertad

Fuentes policiales señalaron que el control del transporte ilegal de explosivos es un eje clave para reducir la violencia en la región, donde estos insumos alimentan economías delictivas vinculadas a la extorsión.

En los últimos meses, este delito ha sido prevalente en ciudades de La Libertad, en especial Trujillo, que ha sido blanco de ataques en discotecas y restaurantes.

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