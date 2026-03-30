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Dos hermanas fallecen tras fatal accidente en la Panamericana Sur durante viaje en Ica

El conductor del taxi que las trasladaba también murió producto del choque con otra unidad. Las autoridades ya investigan las causas del incidente.

El vehículo menor que las trasladaba terminó destrozado.
El vehículo menor que las trasladaba terminó destrozado. | Composición LR / Captura América

Un violento accidente de tránsito acabó con la vida de tres personas en Ica. El siniestro, en el que se vieron implicados un bus interprovincial y un automóvil tipo taxi, se registró alrededor de las 3.00 a. m. de este lunes 30 de marzo, a la altura del ingreso al distrito de Subtanjalla.

En imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, se observa que el vehículo menor realizó una maniobra temeraria al doblar de forma repentina por la carretera Panamericana Sur para ingresar a la jurisdicción. En ese preciso momento, aparece en la vía la unidad de la empresa Reyna, que lo impacta directamente y lo arrastra por varios metros.

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Dos mujeres y un joven fallecieron tras incidente

Las víctimas fueron identificadas como Ariana Pumarino Ortiz y Betzaida Pumarina Ortiz, dos hermanas que murieron de forma instantánea en el lugar. Ambas eran naturales de la provincia de Caravelí, en la región Arequipa, y se encontraban de paseo en Ica. Horas antes de la colisión, se les vio en un video bailando alegremente junto a su madre.

Posterior al accidente, se confirmó el deceso del conductor del taxi, Jorge Vásquez Castro, quien era un conocido deportista en la zona y deja a un menor de edad en la orfandad. Los cuerpos de todos ellos fueron trasladados a la morgue de la ciudad tras la llegada de los peritos y representantes del Ministerio Público.

Conductor del taxi también perdió la vida y deja un menor en la orfandad.

Conductor del taxi también perdió la vida y deja un menor en la orfandad.

Realizan las primeras acciones para esclarecer el suceso

Según informó América, la Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las diligencias para establecer las responsabilidades legales que originaron este hecho. Como parte de este trabajo, se realizarán exámenes técnicos a ambos vehículos para descartar fallas mecánicas previas al impacto y se recogerá el testimonio del conductor del bus implicado.

De momento, agentes de tránsito confirmaron que la visibilidad en el ingreso a Subtanjalla era óptima al momento del choque, por lo que no se descarta que la imprudencia haya sido el factor que ocasionó estas lamentables pérdidas.

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