Sociedad

El museo más grande del Perú lleva más de un año cerrado, pese a inversión de S/ 500 millones

Este recinto cultural, inaugurado en julio de 2021, busca preservar la historia peruana, pero presenta múltiples fallas en el sistema de climatización y filtraciones en el techo.

El Museo Nacional del Perú sigue sin abrir desde el 2024.
El Museo Nacional del Perú sigue sin abrir desde el 2024. | Foto: composición LR/ArchDaily/Museos

El Museo Nacional del Perú (MUNA), ubicado en el kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur, atraviesa un periodo de incertidumbre debido a que permanece cerrado al público. El imponente edificio, que cuenta con cerca de 70,000 metros cuadrados de infraestructura moderna destinada a albergar y exhibir el patrimonio cultural del país, no ha podido operar con normalidad.

Entre las principales dificultades se encuentran problemas técnicos en sus instalaciones y deficiencias en el acceso vial al recinto, factores que han limitado su funcionamiento y la llegada de visitantes. Esta situación ha generado preocupación en el sector cultural, dado que el MUNA fue concebido como uno de los proyectos museísticos más ambiciosos del Perú, llamado a convertirse en un espacio clave para la preservación y difusión de la historia nacional.

¿Cuándo fue la última vez que el museo estuvo abierto?

Desde el 14 de diciembre de 2024, el espacio permanece sin recibir público. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, se precisó que el viernes 13 de diciembre del mismo año fue la última jornada de atención. De este modo, el proyecto más emblemático del sector Cultura supera ya más de un año con las puertas cerradas, a pesar de que su edificación implicó una inversión cercana a los S/ 500 millones y de que fue inaugurado el 24 de julio de 2021, en el contexto de las celebraciones por el Bicentenario.

La iniciativa, que tenía como objetivo reordenar y revalorizar el patrimonio cultural del país, enfrenta actualmente una serie de cuestionamientos debido a problemas técnicos y dificultades en las vías de acceso, factores que obstaculizan su operatividad normal.

¿Cuáles son las fallas estructurales que se han presentado?

El exministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, detalló públicamente las fallas durante una entrevista concedida a Willax Televisión. De acuerdo con lo señalado, el techo presenta problemas de filtración, no se implementó un sistema de bombeo para la napa freática y el sistema de climatización —fundamental para la adecuada conservación de piezas arqueológicas— no funciona de manera óptima.

A esta problemática se añade un obstáculo fundamental: el acceso. Por ese motivo, el Museo Nacional del Perú (MUNA) no cuenta con condiciones óptimas, lo que hace imposible visitarlo debido a la inexistencia de una vía de ingreso. Además, el sistema de bombeo para la napa freática y el sistema de frío, esenciales para la conservación de piezas arqueológicas, no funcionan correctamente.

