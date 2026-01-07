HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Atacan a balazos bus de la empresa Huáscar en Lurín en plena ruta: chofer resultó herido

Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra un bus de la ruta R28 cuando se encontraba a dos cuadras de su paradero final, en el distrito de Lurín.

Ataque en Lurín.
Ataque en Lurín.

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró la tarde de este miércoles 7 de enero, a las 15:28 horas, en el distrito de Lurín. Un bus de la empresa de transportes Huáscar, que cubre la ruta “R28” (San Juan de Lurigancho–Lurín), fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta mientras la unidad cumplía su recorrido habitual.

El atentado ocurrió en la intersección de la avenida Los Gallos con la avenida Separadora, a la altura de una marmolería, en la zona A del distrito, cerca de la zona industrial. De acuerdo con la información preliminar, los atacantes interceptaron el vehículo cuando se encontraba a dos cuadras de su paradero final.

Atentado a bus de empresa Huáscar en Lurín. Foto: Elvis Cairo/LR.

Atentado a bus de empresa Huáscar en Lurín. Foto: Elvis Cairo/LR.

Atentado a bus de empresa Huáscar en Lurín

Durante el ataque, los sujetos dispararon hasta en ocho ocasiones contra la unidad, impactando algunos proyectiles en la ventana del conductor. Como resultado, el chofer fue herido. La víctima fue identificada como Trujillo Delgado Jonathan Eduardo, conductor del bus al momento del atentado.

Bus de la ruta R28 atacado en Lurín. Foto: difusión

Bus de la ruta R28 atacado en Lurín. Foto: difusión

Paramédicos atendieron al herido en el mismo lugar, donde se confirmó que se encuentra estable luego de que uno de los proyectiles le rozara la barbilla. Al punto acudió una ambulancia y personal de emergencia, mientras que agentes de la Policía Nacional iniciaron las diligencias correspondientes.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en los alrededores. Las imágenes ya están siendo analizadas por la Policía como parte de las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del atentado, en un contexto de creciente preocupación por la violencia contra el transporte público en Lima.

