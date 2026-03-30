Un ataque a balazos en el Mercado Carrillo de Albornoz, Callao, dejó un fallecido y al menos dos heridos, informaron fuentes locales este lunes 30 de marzo. | Composición LR

Un ataque a balazos en el Mercado Carrillo de Albornoz, Callao, dejó un fallecido y al menos dos heridos, informaron fuentes locales este lunes 30 de marzo. | Composición LR

Un presunto ataque con arma de fuego se registró la mañana de este lunes 30 de marzo en las inmediaciones del Mercado Carrillo de Albornoz, en el Callao, y dejó una persona fallecida y al menos dos heridos. Específicamente, el hecho ocurrió en los exteriores de una carnicería.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 9.35 a. m., tres personas fueron trasladadas al Hospital Daniel Alcides Carrión tras resultar afectadas por impactos de bala.

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¿Quiénes son las víctimas en Callao?

Uno de los pacientes, identificado como Wiliam Jesús Severino Villafuerte (45), llegó sin vida al área de trauma shock del centro de salud. Se trataría del vigilante de seguridad del mercado. Severino, al percatarse de que un sicario llegaba para atacarlo, huyó hacia el interior del establecimiento.

Según información preliminar, el trabajador intentó ponerse a salvo, pero el agresor inició una persecución y, en la sección de carnes, habría realizado varios disparos en su contra. Las balas también habrían alcanzado a otras dos personas que se encontraban en el lugar.

Aldo Del Carpio Bazán (59) presentó una herida por proyectil en el dedo izquierdo y permanece en observación, mientras que la señora María Antonia Cruz Zapata (62) resultó politraumatizada, aunque se encuentra estable.

Al lugar llegó una familiar de Cruz, quien indicó que es una compradora habitual. Señaló que se enteró del hecho por las noticias e inmediatamente acudió a la zona. "Lo único que pedimos es justicia", aseveró y se retiró.

Móvil del ataque

Hasta el momento, se desconocen los motivos del atentado. Sin embargo, testigos indicaron que podría ser un caso de cobro de cupos. El hecho se registró a plena luz del día, en un horario de alta afluencia de personas que acuden al mercado para realizar sus compras, lo que habría generado alarma entre los presentes.

Efectivos policiales y unidades de emergencia se encuentran en el lugar para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

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