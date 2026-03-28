Pedro Spadaro renuncia a la alcaldía del Callao para postular al Gobierno Regional en 2026

El Concejo Municipal Provincial del Callao oficializó, mediante el Acuerdo de Concejo N° 031-2026 AC/MPC, la aceptación de la renuncia de Pedro Carmelo Spadaro Philipps al cargo de alcalde provincial. La decisión fue tomada por unanimidad el 23 de marzo de 2026, tras evaluar el expediente presentado por Spadaro el 19 de marzo.

La renuncia responde a la intención de Spadaro, actual afiliado al partido Renovación Popular, de postular al cargo de gobernador regional en las elecciones el 4 de octubre de 2026. Según la normativa electoral vigente y lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los alcaldes que deseen postular a dicho cargo deben presentar su renuncia seis meses antes de los comicios, por lo que su salida será efectiva a partir del lunes 6 de abril de 2026. En ese sentido, la gestión de Spadaro concluirá formalmente el lunes 6 de abril de 2026.

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En el documento, el Concejo expresó su agradecimiento a Spadaro Philipps, en nombre de los vecinos del Callao, por su 'destacada gestión y valiosos servicios prestados' durante su periodo. Asimismo, se dispuso la notificación al JNE y se encargó a la Secretaría General iniciar los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión correspondientes.

Con la salida del titular, el actual primer regidor del Callao, César Pérez, asumirá las funciones de alcalde provincial para completar el periodo de gestión restante.