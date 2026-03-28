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Sociedad

Joven dentista sin brevete atropella a comerciante y se da a la fuga en Trujillo: víctima permanece en UCI

El incidente fue grabado por cámaras de seguridad. Un motorizado siguió a la conductora, lo que permitió su detención por la PNP.

La doctora huye del lugar al ver al hombre gravemente herido.
La doctora huye del lugar al ver al hombre gravemente herido. | Foto: composición LR

Enrique Castro fue embestido por un vehículo cuando cruzaba la pista para regresar a su negocio en Trujillo. La conductora fue identificada como Katherine Lizeth Morales Alquizar, de 29 años, quien trabaja como dentista. El accidente quedó registrado en cámaras de seguridad, que captaron a la joven descender del vehículo; sin embargo, al ver la gravedad de lo ocurrido, huyó del lugar sin auxiliarlo.

La rápida reacción de un transeúnte que se encontraba en la zona —un motorizado— fue clave: al ver que la conductora escapó, la siguió, lo que permitió que la Policía la interviniera cuadras más adelante del lugar del siniestro. El brutal impacto lo dejó gravemente herido, por lo que actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un nosocomio del sector.

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“La señorita Katherine Lizeth Morales Alquizar atropelló a mi papá, lo vio y se dio a la fuga. Ahorita él está grave de salud y con pronóstico reservado. No sé si irá a vivir o morir”, señaló el hijo de la víctima.

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Mujer no contaba con brevete

Tras su captura, agentes de seguridad verificaron el récord de la conductora. Sin embargo, se constató que la joven no contaba con licencia de conducir, según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N.º 016-2009-MTC), conducir un vehículo sin este documento oficial constituye la infracción M03, considerada como muy grave. En este caso, la profesional estaría sujeta a una multa del 50% de una UIT (S/2.750), además de la inhabilitación para obtener el brevete por un periodo de tres años. A ello se suma el internamiento del vehículo como medida preventiva, impidiendo su circulación hasta que se regularice la situación.

Estas sanciones administrativas se aplicarían independientemente de las investigaciones que correspondan por las lesiones ocasionadas a Enrique Castro, las cuales podrían derivar en responsabilidades penales.

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