Cierran tramo de la Costa Verde por oleajes anómalos, anuncia la Municipalidad del Callao
Cierre preventivo busca evitar accidentes ante el ingreso del mar y la acumulación de escombros en la vía, mientras se realizan trabajos de limpieza y evaluación para su pronta reapertura.
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La Municipalidad Provincial del Callao dispuso el cierre temporal de un tramo de la Costa Verde debido a la presencia de oleaje anómalo en el litoral chalaco, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a conductores y peatones.
Según el comunicado oficial, la restricción se aplica en la vía expresa en sentido de norte a sur, como medida preventiva ante el incremento del nivel del mar y el arrastre de piedras y otros materiales hacia la pista, situación que ya se ha registrado en días recientes.
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Municipalidad detalla acciones durante cierre temporal
La comuna informó que la clausura permitirá realizar labores de limpieza, retiro de escombros y evaluación de posibles daños en la infraestructura, a fin de garantizar condiciones seguras antes de la reapertura de la ruta.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar las disposiciones y evitar transitar por la zona afectada mientras duren los trabajos.
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