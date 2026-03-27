HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Cierran tramo de la Costa Verde por oleajes anómalos, anuncia la Municipalidad del Callao

Cierre preventivo busca evitar accidentes ante el ingreso del mar y la acumulación de escombros en la vía, mientras se realizan trabajos de limpieza y evaluación para su pronta reapertura.

La Municipalidad Provincial del Callao cerrará temporalmente un tramo de la Costa Verde por oleaje anómalo, buscando prevenir accidentes entre conductores y peatones.
La Municipalidad Provincial del Callao cerrará temporalmente un tramo de la Costa Verde por oleaje anómalo, buscando prevenir accidentes entre conductores y peatones. | Andina

La Municipalidad Provincial del Callao dispuso el cierre temporal de un tramo de la Costa Verde debido a la presencia de oleaje anómalo en el litoral chalaco, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a conductores y peatones.

Según el comunicado oficial, la restricción se aplica en la vía expresa en sentido de norte a sur, como medida preventiva ante el incremento del nivel del mar y el arrastre de piedras y otros materiales hacia la pista, situación que ya se ha registrado en días recientes.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR
larepublica.pe

PUEDES VER: Fallo histórico: declaran inconstitucional decreto que consideraba la identidad trans como trastorno mental

lr.pe

Municipalidad detalla acciones durante cierre temporal

La comuna informó que la clausura permitirá realizar labores de limpieza, retiro de escombros y evaluación de posibles daños en la infraestructura, a fin de garantizar condiciones seguras antes de la reapertura de la ruta.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar las disposiciones y evitar transitar por la zona afectada mientras duren los trabajos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Robo de oro en la Costa Verde: Ni rastro de los hampones ni del valioso metal

Robo de oro en la Costa Verde: Ni rastro de los hampones ni del valioso metal

LEER MÁS
Vía Costa Verde: GORE Callao perdió más de S/ 3 millones por irregularidades en obra, según la Contraloría

Vía Costa Verde: GORE Callao perdió más de S/ 3 millones por irregularidades en obra, según la Contraloría

LEER MÁS
Bombero arriesga su vida para rescatar a perrito atrapado en acantilado de la Costa Verde en Barranco

Bombero arriesga su vida para rescatar a perrito atrapado en acantilado de la Costa Verde en Barranco

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

LEER MÁS
Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

LEER MÁS
Imágenes captan a sujeto que abandonó a joven estilista en SJM antes de que sea hallado sin vida tras salir de discoteca

Imágenes captan a sujeto que abandonó a joven estilista en SJM antes de que sea hallado sin vida tras salir de discoteca

LEER MÁS
Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

LEER MÁS
El caso de la española Noelia Castillo reabre una deuda en Perú: decidir sobre una muerte digna aún no es un derecho

El caso de la española Noelia Castillo reabre una deuda en Perú: decidir sobre una muerte digna aún no es un derecho

LEER MÁS
Adolescente de 15 años sube a bus ‘Los Chinos’ en Puente Piedra y desaparece: madre pide apoyo para encontrarla

Adolescente de 15 años sube a bus ‘Los Chinos’ en Puente Piedra y desaparece: madre pide apoyo para encontrarla

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Yiddá Eslava regresa a 'La granja VIP' tras desmayarse y llora al revelar duro episodio que vivió: "Tuve 8 convulsiones"

Ecuador empató 1-1 con Marruecos por amistoso internacional de fecha FIFA

El caso de la española Noelia Castillo reabre una deuda en Perú: decidir sobre una muerte digna aún no es un derecho

Sociedad

El caso de la española Noelia Castillo reabre una deuda en Perú: decidir sobre una muerte digna aún no es un derecho

DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

23 candidatos presidenciales suman 120 papeletas en su historial: Acuña es el que más faltas muy graves acumula

Keiko Fujimori y Mesías Guevara otra vez en el debate: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

Poder Judicial levantó impedimento de salida de país a Patricia Benavides: Fiscalía no solicitó prorroga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025