Cierran tramo de la Costa Verde por oleajes anómalos, anuncia la Municipalidad del Callao

La Municipalidad Provincial del Callao cerrará temporalmente un tramo de la Costa Verde por oleaje anómalo, buscando prevenir accidentes entre conductores y peatones. | Andina

La Municipalidad Provincial del Callao cerrará temporalmente un tramo de la Costa Verde por oleaje anómalo, buscando prevenir accidentes entre conductores y peatones. | Andina

La Municipalidad Provincial del Callao dispuso el cierre temporal de un tramo de la Costa Verde debido a la presencia de oleaje anómalo en el litoral chalaco, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a conductores y peatones.

Según el comunicado oficial, la restricción se aplica en la vía expresa en sentido de norte a sur, como medida preventiva ante el incremento del nivel del mar y el arrastre de piedras y otros materiales hacia la pista, situación que ya se ha registrado en días recientes.

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Municipalidad detalla acciones durante cierre temporal

La comuna informó que la clausura permitirá realizar labores de limpieza, retiro de escombros y evaluación de posibles daños en la infraestructura, a fin de garantizar condiciones seguras antes de la reapertura de la ruta.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar las disposiciones y evitar transitar por la zona afectada mientras duren los trabajos.

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