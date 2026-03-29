HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Sujetos asesinan a taxista tras engañarlo al pedir servicio por aplicativo en Puente Piedra

Las autoridades recopilaron evidencia y testimonios para esclarecer el crimen. Vecinos informaron que ha habido otros episodios violentos en la misma zona, generando preocupación entre los conductores.

El Ministerio Público trasladó el cuerpo a la Morgue Central de Lima y peritos recogieron evidencias para esclarecer el homicidio.
El Ministerio Público trasladó el cuerpo a la Morgue Central de Lima y peritos recogieron evidencias para esclarecer el homicidio. | Foto: difusión

La noche del sábado 28 de marzo, un taxista que brindaba servicio por aplicativo fue asesinado a balazos en el primer sector de Rosa Luz, en el distrito de Puente Piedra. La Policía Nacional inició las diligencias en la zona y no descarta que el ataque esté relacionado con un posible caso de extorsión contra conductores.

La víctima fue identificada como Fraiz Cruz Alfaro, de entre 34 años, quien se encontraba dentro de un automóvil negro de placa D8U-690. De acuerdo con la información recogida en el lugar, el conductor era propietario del vehículo y habría llegado al punto tras aceptar un servicio solicitado mediante el aplicativo InDrive.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDES VER: Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

lr.pe

Testigos relatan que el taxi esperaba al pasajero cuando fue interceptado en la calle Los Nardos

Según versiones de vecinos y testigos, el auto negro se desplazó hasta la calle Los Nardos para recoger a un pasajero. En ese momento, un vehículo rojo lo interceptó y de la unidad descendieron dos sujetos armados, quienes dispararon en reiteradas ocasiones contra el conductor.

Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido a bordo del mismo automóvil rojo. Vecinos indicaron que alertaron a las autoridades luego de escuchar los disparos y añadieron que en el sector se han reportado otros hechos violentos en ocasiones anteriores, por lo que el caso ha generado preocupación entre residentes y conductores que trabajan por aplicativo.

PUEDES VER: Esta carrera de Ingeniería superó a Medicina como la mejor pagada en Lima Metropolitana: sueldo supera los S/15.000

lr.pe

Peritos de criminalística recolectaron evidencias en la escena tras crimen de taxista

Agentes de la PNP acudieron al lugar para acordonar el área y dar inicio a las diligencias. En paralelo, personal especializado realizó el levantamiento de evidencias con el fin de reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del homicidio.

En el marco de las investigaciones, las autoridades evalúan la hipótesis de un hecho vinculado a cobro de cupos u otras modalidades delictivas que afectan a transportistas. Testimonios difundidos en medios señalan que conductores de la zona habrían recibido, mediante WhatsApp, imágenes relacionadas con el crimen como presunto mensaje intimidatorio, aunque indicaron que no las compartieron por temor. El Ministerio Público intervino para el procedimiento correspondiente y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima, mientras continúan las pesquisas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

LEER MÁS
Mujer de 50 años es asesinada a balazos en Callao mientras paseaba con su perrito

Mujer de 50 años es asesinada a balazos en Callao mientras paseaba con su perrito

LEER MÁS
Hallan cuerpo sin vida de extranjero dentro de antigua planta de gaseosas en Trujillo

Hallan cuerpo sin vida de extranjero dentro de antigua planta de gaseosas en Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''

Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''

LEER MÁS
Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

LEER MÁS
Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

LEER MÁS
Esta carrera de Ingeniería superó a Medicina como la mejor pagada en Lima Metropolitana: sueldo supera los S/15.000

Esta carrera de Ingeniería superó a Medicina como la mejor pagada en Lima Metropolitana: sueldo supera los S/15.000

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Joven dentista sin brevete atropella a comerciante y se da a la fuga en Trujillo: víctima permanece en UCI

Joven dentista sin brevete atropella a comerciante y se da a la fuga en Trujillo: víctima permanece en UCI

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Pedro Castillo ratifica su respaldo a Roberto Sánchez como su candidato en las Elecciones 2026: "Le entregué mi sombrero"

Carlos Álvarez conmueve al despedirse de Manolo Rojas: "El Perú pierde a uno de sus más grandes comediantes"

Sociedad

Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Policía captura a joven acusada de liderar presunta "fábrica" de drogas sintéticas en hospedaje de Tacna

Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo ratifica su respaldo a Roberto Sánchez como su candidato en las Elecciones 2026: "Le entregué mi sombrero"

Elecciones 2026: 6 planchas presidenciales no presentaron informe de gastos en campaña ante la ONPE

Intensas negociaciones en el Mindef con funcionarios de la fábrica de cazas F-16

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025