Sujetos asesinan a taxista tras engañarlo al pedir servicio por aplicativo en Puente Piedra

El Ministerio Público trasladó el cuerpo a la Morgue Central de Lima y peritos recogieron evidencias para esclarecer el homicidio. | Foto: difusión

El Ministerio Público trasladó el cuerpo a la Morgue Central de Lima y peritos recogieron evidencias para esclarecer el homicidio. | Foto: difusión

La noche del sábado 28 de marzo, un taxista que brindaba servicio por aplicativo fue asesinado a balazos en el primer sector de Rosa Luz, en el distrito de Puente Piedra. La Policía Nacional inició las diligencias en la zona y no descarta que el ataque esté relacionado con un posible caso de extorsión contra conductores.

La víctima fue identificada como Fraiz Cruz Alfaro, de entre 34 años, quien se encontraba dentro de un automóvil negro de placa D8U-690. De acuerdo con la información recogida en el lugar, el conductor era propietario del vehículo y habría llegado al punto tras aceptar un servicio solicitado mediante el aplicativo InDrive.

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Testigos relatan que el taxi esperaba al pasajero cuando fue interceptado en la calle Los Nardos

Según versiones de vecinos y testigos, el auto negro se desplazó hasta la calle Los Nardos para recoger a un pasajero. En ese momento, un vehículo rojo lo interceptó y de la unidad descendieron dos sujetos armados, quienes dispararon en reiteradas ocasiones contra el conductor.

Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido a bordo del mismo automóvil rojo. Vecinos indicaron que alertaron a las autoridades luego de escuchar los disparos y añadieron que en el sector se han reportado otros hechos violentos en ocasiones anteriores, por lo que el caso ha generado preocupación entre residentes y conductores que trabajan por aplicativo.

Peritos de criminalística recolectaron evidencias en la escena tras crimen de taxista

Agentes de la PNP acudieron al lugar para acordonar el área y dar inicio a las diligencias. En paralelo, personal especializado realizó el levantamiento de evidencias con el fin de reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del homicidio.

En el marco de las investigaciones, las autoridades evalúan la hipótesis de un hecho vinculado a cobro de cupos u otras modalidades delictivas que afectan a transportistas. Testimonios difundidos en medios señalan que conductores de la zona habrían recibido, mediante WhatsApp, imágenes relacionadas con el crimen como presunto mensaje intimidatorio, aunque indicaron que no las compartieron por temor. El Ministerio Público intervino para el procedimiento correspondiente y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima, mientras continúan las pesquisas.

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