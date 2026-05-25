Ricardo Montaner se presenta en Lima este 30 de mayo de 2026 en Costa 21 con su tour 'El último regreso', tras años de pausa. Foto: Composición LR/Chatgpt | Foto: Composición LR/Chatgpt

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El cantante venezolano Ricardo Montaner alista todo para reencontrarse con el público peruano este sábado 30 de mayo de 2026 en Costa 21, donde presentará su tour 'El último regreso', un espectáculo que marca su retorno a los escenarios después de varios años en pausa y que promete una noche emotiva, íntima y cargada de grandes canciones.

Para Ricardo Montaner, el tour 'El último regreso' significa un reencuentro muy especial con su público, bajo una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: “Un día me detuve... pero ya no puedo más”. Aún hay entradas disponibles en Teleticket.

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Ricardo Montaner regresa a Lima este 2026

Este sábado 30 de mayo, Montaner recorrerá himnos inolvidables como 'Tan enamorados', 'Déjame llorar', 'La cima del cielo', 'Castillo azul' y otros clásicos que han marcado a distintas generaciones. Además, su llegada a Lima coincide con una nueva etapa musical, impulsada por canciones recientes como 'Para que seas feliz', tema que forma parte de su próximo álbum 'El último regreso' (2026).

“Es un show que recordaré siempre durante toda mi carrera. Se los puedo asegurar. No quiero que falten a esta noche tan especial para ustedes y para mí, público peruano”, expresó Ricardo Montaner, quien lleva más de cuatro décadas enamorando a sus seguidores.

¿Ricardo Montaner le dice adiós a los escenarios?

'El último regreso', gira de Montaner, ha despertado especulaciones sobre una posible despedida de los escenarios. Ante esta situación, el cantante venezolano se mantiene reservado frente a esa posibilidad y prefiere concentrarse en la carga emocional del show.

El artista ha adelantado que será una presentación especial en su carrera, donde el público peruano podrá escuchar sus interpretaciones más queridas y también parte de la nueva música que ha venido preparando. Las entradas están disponibles a través de Teleticket. La preventa especial se realizó el 5 y 6 de diciembre desde las 10.00 a. m., con hasta 15% de descuento con tarjetas BBVA.