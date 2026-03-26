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Mujer de 50 años es asesinada a balazos en Callao mientras paseaba con su perrito

La víctima fue atacada a plena luz del día en el sector Bocanegra. Testigos relatan que dos sujetos encapuchados le dispararon y huyeron.

Mujer fue atacada mientras pasaeaba a su mascota
Mujer fue atacada mientras pasaeaba a su mascota | Difusión

Una mujer de 50 años perdió la vida el miércoles en la tarde tras ser atacada a balazos mientras caminaba con su perro en el Callao. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2.30 p. m., en la intersección de la Av. Quilca con Av. Ómicron, en el sector de Bocanegra.

Según reportes de vecinos y personal de seguridad, la víctima fue identificada como Rosario del Pilar León Chávez, quien fue trasladada de inmediato al Hospital Negreiros. A pesar de los esfuerzos del personal médico, ingresó sin signos vitales, presentando heridas de bala en el tórax y abdomen.

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Encapuchados atacaron a mujer en el Callao

Testigos señalaron que dos hombres con capuchas, una negra y otra ploma, se acercaron a la víctima y dispararon antes de huir con dirección a la avenida Lima. En el lugar se hallaron dos casquillos de bala, que fueron recogidos por las autoridades para la investigación.

El ataque fue reportado de inmediato a la Central de Emergencia Callao. Personal policial y de Serenazgo acudió al lugar para prestar auxilio. La víctima fue evacuada en una unidad hacia el Hospital Negreiros, donde el doctor Carlos Bautiza confirmó la muerte por proyectiles de arma de fuego en tórax y abdomen.

Investigación en curso

La Depincri del Callao se encuentra a cargo de las pesquisas, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del crimen. La Policía implementó un plan cerco en la zona para dar con los atacantes.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la inseguridad creciente en el sector Bocanegra, y piden medidas más efectivas para proteger a quienes transitan por las avenidas principales.

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