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Un grupo de agricultores arrojó más de 50 sacos de arroz en la carretera Panamericana Sur, a la altura de Pucchun, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El hecho se registró en el primer día de protestas por el paro nacional agrario convocado de manera indefinida por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) ante la crisis económica que afecta al sector.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales, se observa a los productores abrir varios sacos del cereal y esparcirlos por completo a lo largo de la vía pública, como parte de un mensaje de rechazo a las políticas gubernamentales que incentivan la importación de este producto sin medir su impacto en la producción nacional.

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Rechazan el exceso de importación

La presidenta del Comité de Arroceros del valle de Majes, Martha Ruelas, señaló a RPP Noticias que este acto de protesta se dio en rechazo al exceso de importación de arroz proveniente de otros países de la región, como Uruguay, Brasil y Argentina. Según indicó, esta situación generó un excedente de 350 mil toneladas en el país en las cosechas de 2025 y 2026.

La representante del gremio responsabilizó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por la crisis en este sector, ya que no habría cumplido con suspender las importaciones por tres meses ni habría concretado la compra de 180 mil toneladas del cereal a los arroceros locales, pese a los acuerdos obtenidos durante mesas de diálogo.

Protesta en otros puntos del país

El paro nacional agrario también se realizó con bloqueos simultáneos en las regiones de Piura, Puno, San Martín y Lambayeque, encabezados por productores bananeros, cañicultores y otros gremios del país ante la crisis económica que afecta al campo.

La exigencia principal es que el Gobierno declare en emergencia el sector agropecuario, implemente medidas inmediatas frente a la caída del precio de sus cultivos y adopte acciones urgentes para reducir el impacto económico sobre miles de productores. Conveagro no descartó exigir la renuncia del ministro del sector si no atiende sus demandas.

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