Esta carrera de Ingeniería superó a Medicina como la mejor pagada en Lima Metropolitana: sueldo supera los S/15.000
Los jóvenes de 18 a 29 años en esta especialidad obtienen un ingreso promedio mensual de S/4.710, mientras que los profesionales mayores de 30 años alcanzan hasta S/8.934 mensuales.
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En Lima Metropolitana, los datos recientes publicados en el portal web Mi carrera del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre ingresos por profesiones universitarias revelan que Ingeniería de Sistemas y Cómputo se posiciona como la mejor remunerada, superando incluso a Medicina en ciertos rangos salariales. La información corresponde a egresados universitarios y muestra cuánto ganan tanto jóvenes de 18 a 29 años como adultos mayores de 30, considerando promedios y rangos salariales.
El ranking incluye diversas carreras de ingeniería y otras disciplinas con alta demanda laboral en la capital peruana. Los resultados detallan los ingresos mensuales promedio y los montos mínimos y máximos que pueden alcanzar los profesionales según su experiencia, evidenciando diferencias claras entre edades y especialidades.
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¿Cuáles son los ingresos de los graduados en Ingeniería de Sistemas y Cómputo?
La carrera de Ingeniería de Sistemas y Cómputo lidera el ranking de ingresos en Lima Metropolitana. Para los jóvenes de entre 18 y 29 años, el ingreso mensual promedio es de S/ 4.710, con salarios que oscilan entre S/ 1.900 y S/ 8.000, dependiendo del nivel de experiencia y el cargo ocupado.
En el caso de los profesionales mayores de 30 años, los ingresos aumentan notablemente. El promedio mensual alcanza los S/ 8.934, mientras que los salarios pueden variar entre S/ 3.353 y S/ 15.113. Estos valores reflejan el incremento salarial a medida que se adquiere experiencia en el sector tecnológico.
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¿Qué otras carreras de ingeniería son las mejor pagadas en Lima Metropolitana?
Además de Ingeniería de Sistemas y Cómputo, otras carreras de ingeniería sobresalen en el ranking de mejores sueldos en Lima Metropolitana. Entre ellas se encuentra Ingeniería de Telecomunicaciones, con un ingreso promedio de S/ 4.326 para jóvenes y S/ 8.157 para adultos, mostrando un aumento salarial con los años.
También se destacan Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo, así como Ingeniería Industrial e Ingeniería Eléctrica. En estos casos, los ingresos promedio para jóvenes superan los S/ 4.200, mientras que los profesionales mayores de 30 años pueden alcanzar sueldos que van desde aproximadamente S/ 9.300 hasta más de S/ 11.300, con máximos que superan los S/ 20.000 en algunas especialidades. Estos datos demuestran que las ingenierías continúan liderando los niveles salariales en el mercado laboral limeño.