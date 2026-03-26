Hallan cuerpo sin vida de extranjero dentro de antigua planta de gaseosas en Trujillo

Las autoridades presumen que el crimen fue causado por una pelea callejera entre extranjeros. | Composición LR | América Noticias

Las autoridades presumen que el crimen fue causado por una pelea callejera entre extranjeros. | Composición LR | América Noticias

Los restos del ciudadano extranjero Yordy Ortíz Gonzales (30) fueron hallados en avanzado estado de descomposición dentro de una antigua planta de gaseosas en la avenida Mansiche, en la ciudad de Trujillo. Según información policial, el cadáver presentaba indicios de tortura, ya que estaba atado a una silla deteriorada.

Las autoridades indicaron que el inmueble se encontraba en condiciones precarias y que el hallazgo fue reportado por transeúntes que circulaban cerca del recinto abandonado. El Ministerio Público del Distrito Fiscal de La Libertad informó que los restos se encuentran en la Morgue Central de Trujillo. Asimismo, solicitó a los familiares acercarse al establecimiento para realizar los trámites correspondientes.

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Víctima de una presunta pelea

La Policía Nacional informó que una pelea callejera habría ocasionado el deceso de Ortíz Gonzales, ya que los residentes de la zona aseguraron que el local abandonado es frecuentado por personas que consumen drogas y alcohol de manera clandestina durante las noches.

Según el documento de la Fiscalía, el hombre presentaba múltiples señales de haber sufrido agresiones físicas directas antes de perder la vida en el lugar.

Incendio luego del hallazgo

Tras el hallazgo del cadáver, las autoridades informaron que individuos no identificados provocaron un incendio en el mismo predio, lo que habría afectado la escena del crimen. Por ello, la Policía considera que este hecho habría tenido como objetivo eliminar evidencias biológicas o huellas dactilares que pudieran comprometer a los responsables del homicidio.

Por otro lado, se están revisando las cámaras de seguridad de los alrededores de la avenida Mansiche con la finalidad de identificar a los involucrados y esclarecer el móvil.

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