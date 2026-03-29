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Sociedad

Asesinan a trabajador de cevichería en Chorrillos: sicarios buscaban a la dueña del restaurante

El crimen que terminó con la vida de Filomeno Montenegro Yolán deja en la orfandad a dos niños con Síndrome de Down. Familiares exigen justicia.

Un parqueador fue acribillado en la cevichería Las Gaviotas, ubicada en Chorrillos, sin ser el objetivo del ataque, según informes preliminares. La dueña del local era la verdadera blanco.
Un parqueador fue acribillado en la cevichería Las Gaviotas, ubicada en Chorrillos, sin ser el objetivo del ataque, según informes preliminares. La dueña del local era la verdadera blanco. | composición LR | Latina Noticias

La noche de este 28 de marzo, un parqueador de automóviles fue acribillado en la conocida cevichería Las Gaviotas, ubicada en la avenida Matellini, en Chorrillos.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, identificada como Filomeno Montenegro Yolán, no era el blanco de los hampones, pues la dueña habría sido el objetivo principal del ataque.

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Delincuentes dispararon a parqueador

Alrededor de las 9.00 p. m., dos sujetos encapuchados ingresaron al negocio por un portón. Según testigos, buscaban a la propietaria, quien vive en el local, pero no la encontraron.

Al no hallarla, los hombres abrieron fuego al menos 20 veces. El trabajador recibió al menos dos impactos. Cerca de sus restos, se encontraron siete casquillos de bala.

Efectivos de la Depincri de Chorrillos y la Policía de Criminalística se hicieron presentes para efectuar las pesquisas correspondientes. Las cámaras de seguridad del establecimiento serán clave para la investigación.

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Asesinato deja a dos menores en la orfandad

Hasta la zona llegaron sus familiares y amigos, que lo conocían como ‘Silbato’ o ‘Chino’. Un hombre contó que, minutos antes del atentado, habían compartido momentos de diversión fuera del restaurante. ‘‘Su motito sigue adentro, con eso se recurseaba’’, indicó a Latina Noticias.

Además, reveló que el crimen deja a sus dos hijos pequeños. ‘‘Tienen síndrome de Down, y la esposa no puede trabajar’’. Los deudos exigen justicia mientras las autoridades ya comenzaron con las diligencias pertinentes.

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