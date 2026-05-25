¿Por qué bostezamos al ver a otra persona hacerlo? La ciencia revela el propósito de este comportamiento

El bostezo, un reflejo común en humanos y animales, se activa por el cansancio o sueño. | Ilustración con IA/ChatGPT

El bostezo, un reflejo común en humanos y animales, se activa por el cansancio o sueño. | Ilustración con IA/ChatGPT

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El acto de bostezar se manifiesta desde etapas tempranas en humanos y diversas especies de vertebrados, desencadenado comúnmente por el cansancio o el sueño. MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, define textualmente esta conducta como "abrir involuntariamente la boca y realizar una inhalación profunda y prolongada de aire". Este reflejo cotidiano se propaga con facilidad en reuniones o en el transporte público, activado tanto por estímulos visuales y auditivos como por el simple pensamiento de la acción en terceros.

El interés científico en este fenómeno radica en su compleja mezcla de fisiología y actividad cerebral. Aunque es un gesto habitual, su réplica masiva genera interrogantes sobre la respuesta corporal al entorno, al punto que The Conversation advierte que la idea generalizada de relacionar el bostezo con la alta oxigenación del cerebro no ha sido confirmada. Debido a la ausencia de una teoría única, el misterioso contagio mantiene expectantes a los investigadores respecto de sus verdaderas funciones biológicas y empáticas.

¿Por qué se contagia el bostezo entre humanos y animales?

La teoría más recurrente señala un proceso de imitación colectiva. Cuando observamos esta acción, nuestro cerebro la decodifica como un estímulo crucial del entorno. Sobre esto, Live Science destaca las declaraciones del psiquiatra Charles Sweet, quien explica que las neuronas espejo "se activan" ni bien vemos a otra persona bostezar, un factor que facilita la rápida propagación del gesto en una comunidad.

Por su parte, The Conversation sugiere que el fenómeno opera como una vía de comunicación no verbal. Lejos de ser un reflejo mecánico, este comportamiento sincroniza los niveles de alerta o los momentos de descanso. Diversos análisis confirman esta respuesta tanto en humanos como en chimpancés, e incluso en especies propensas a la convivencia, como perros, lobos y leones, bajo diferentes márgenes de validez.

Una postura complementaria, defendida por el investigador Andrew Gallup, afirma que la transmisión de dicha conducta impulsa la coordinación y el orden grupal. El experto sostiene que los ciclos biológicos marcan transiciones en las tareas del día; por ende, replicar el movimiento ayuda a unificar la dinámica de la manada. Un estudio en felinos africanos demostró que los ejemplares que adoptaban el signo ajeno tendían a emular posteriormente los desplazamientos del líder.

¿Por qué el bostezo contagioso no afecta a todos por igual?

El bostezo imitativo carece de una uniformidad absoluta en la población. Ciertas investigaciones controladas revelan que solo entre el 40% y el 60% de los sujetos replican esta acción tras observar videos de otros individuos en dicha situación. Esta fluctuación demuestra que el fenómeno está supeditado a elementos específicos, como el nivel de concentración, el lazo afectivo con el emisor, el entorno y los rasgos particulares de cada individuo.

El vínculo entre este reflejo y la capacidad empática genera profundas discrepancias en la comunidad científica. Un análisis de Frontiers in Psychology resalta una mayor frecuencia de réplica entre seres con conexiones emocionales sólidas. Por el contrario, una evaluación en Neuroscience & Biobehavioral Reviews califica los hallazgos actuales de "inconsistentes e inconclusos", con una firme exigencia de exámenes metodológicos estrictos que examinen el enfoque ocular y la restricción social.

Existen hallazgos que obligan a evaluar alternativas alejadas del espectro sentimental. Una indagación de Duke Health determinó la inviabilidad de adjudicar el proceso en exclusiva a la compenetración psicológica; de hecho, la especialista Elizabeth Cirulli aseveró que "el bostezo contagioso no es simplemente producto de la empatía de una persona". En la práctica, la respuesta final surge de un conjunto de factores en el que coexisten el agotamiento mutuo, los ciclos circadianos y el clima.