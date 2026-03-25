Policía de Perú y Ecuador incauta más de 1,5 toneladas de marihuana valorizadas en 3 millones de dólares: estaban ocultas en vigas
El centro de acopio, vinculado a una organización criminal colombiana, se utilizaba para mover cargamentos de droga a través de la frontera.
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Más de 1,5 toneladas de marihuana fueron incautadas el martes 24 de marzo durante un operativo binacional realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía de Ecuador en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, región Tumbes. El hallazgo se produjo dentro de un inmueble usado como punto de acopio, donde la droga permanecía escondida en estructuras metálicas.
La intervención, llamada ‘Operación Trilogía’, se ejecutó tras acciones de inteligencia coordinadas entre la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP y unidades especializadas ecuatorianas.
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Operación Trilogía en Aguas Verdes: hallan 1.957 paquetes de marihuana camuflados en vigas metálicas
El operativo se desarrolló con participación de equipos especializados, como la División de Investigaciones Especiales de Piura y la Unidad de Investigación de Sustancias Químicas de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA) de Ecuador. Con esa articulación, los agentes localizaron un sistema de ocultamiento dentro de 32 vigas metálicas que, a simple vista, formaban parte del material almacenado.
Luego del desmontaje de esas estructuras, los efectivos contabilizaron 1.957 paquetes de cannabis sativa tipo ‘creepy’. El peso total reportado fue de 1 tonelada 579 kilogramos. La droga fue encontrada distribuida en los compartimentos internos de las vigas, una modalidad que buscaba evadir controles y dificultar la inspección en la zona fronteriza.
La droga estaba camuflada en vigas de metal para inadvertir los controles de seguridad. Foto: Andina
Dirandro y Policía de Ecuador detectan red criminal que operaba desde Colombia
De acuerdo con el trabajo de inteligencia, la intervención se concentró en la cochera Zavaleta, identificada como punto de acopio de una organización criminal vinculada al tráfico ilícito de drogas. La información policial señaló que la red operaba desde Colombia y utilizaba territorio peruano dentro de su ruta, con distintos métodos para trasladar el cargamento al país.
Las autoridades estimaron que lo incautado alcanzaría un valor de US$3.198.750 en el mercado ilegal peruano. Tras el decomiso, el cargamento quedó bajo custodia de las entidades competentes para continuar con verificaciones y análisis. El caso se enmarca en acciones de cooperación entre Perú y Ecuador en áreas fronterizas donde se registra actividad de redes transnacionales.
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