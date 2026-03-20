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Sociedad

Dictan 18 meses de prisión para red de narcos liderados por un albanés

Maglent Dybeli era financista de una mafia albanesa que fue sorprendida con 98 paquetes de clorhidrato de cocaína. Rómulo Mengoni, Juan Vásquez, Shirley Ibáñez y Efraen Mendoza, habrían acopiado la droga para enviarla a Europa.

Maglent Dybeli, albanés sindicado como el financista de una mafia de narcotráfico.
Maglent Dybeli, albanés sindicado como el financista de una mafia de narcotráfico.

Las redes criminales de los Balcanes se asientan en Perú, y figuran entre los principales traficantes de cocaína hacia Europa. Así lo demostró el Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Fetid) del Callao, que logró que se dicten 18 meses de prisión preventiva para los presuntos miembros de una banda criminal que habría acopiado cocaína para exportarla a ese continente.

Rómulo Mengoni, Juan Vásquez, Shirley Ibáñez y Efraen Mendoza, integrarían un grupo criminal liderado por el ciudadano de Albania, Maglent Dybeli.

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Los dos primeros, según el Ministerio Público, fueron intervenidos por la Policía antidrogas en un inmueble ubicado en el Callao, donde se les halló 98 paquetes tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína, que habían sido trasladados desde Comas.

En un segundo inmueble, además, se detuvo a Ibáñez y Mendoza, quienes estuvieron involucrados en el presunto esquema de traslado de las sustancias ilícitas. El último, asimismo, permaneció en Colombia por tres meses para coordinar y garantizar que la droga pueda ser exportada desde el primer puerto.

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Durante esta operación se estableció que Maglent Dybeli sería el financista de la banda y que utilizaba un nombre falso de nacionalidad italiana. La Policía y el Ministerio Público continúan investigando la implicancia de otros ciudadanos extranjeros y peruanos en este caso.

El fiscal adjunto provincial, Pako Grajeda, además, logró acreditar con fundados y graves elementos de convicción el nexo entre los imputados y los hechos delictivos, por lo que se consiguió la imposición de la medida coercitiva para ellos mientras continúan las indagaciones.

De acuerdo a la Dirandro, la mafia albanesa arribó a la región a finales de los 90 y comienzos de los 2000, tras la caída del comunismo en Albania y las guerras de los Balcanes, según un informe un de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).

Hoy, tienen contacto con cultivadores de coca, acopiadores y comercializadores de cocaína en Perú, productores de cocaína en Colombia, grupos que custodian la droga hasta los puertos de Ecuador y los poderosos cárteles mexicanos.

La mafia albanesa es solo uno de los grupos balcánicos que tiene presencia en Latinoamérica para abastecer de cocaína a Europa.

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“Hay noticias de clanes bosnios, montenegrinos, kosovares y serbios”, dice un oficial de la Dirandro.

Tienen influencia en los puertos latinoamericanos desde donde sale la droga rumbo al viejo continente, entre ellos, Esmeraldas y Guayaquil en Ecuador, Buenaventura en Colombia y Callao y Paita en Perú.

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El experto antidrogas hace énfasis en una particularidad de la mafia albanesa: su estructura es predominantemente familiar.

“Uno entra a la mafia albanesa siendo hijo, sobrino, primo o familiar de uno de los miembros. Al estar integrada por personas con lazos de consanguinidad, es más difícil que denuncien o brinden información en contra del clan”, dice.

Esa característica, que la mafia albanesa y la Ndrangheta italiana comparten, es la razón por la que han sido difíciles de desmantelar, contrario a otras estructuras criminales europeas.

“La mafia albanesa, o al menos los grupos que han operado desde Ecuador y Perú, lo han hecho con estructuras empresariales bien construidas, que han permitido mimetizar el narcotráfico en compañías de transporte y almacenamiento, pero también en las navieras que exportan”, explica el oficial.

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