HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas      Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas      Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas      
EN VIVO

Debate presidencial 2026: ¿cambiarán las encuestas? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Sicario persigue a mujer y le dispara dentro de su condominio en la avenida Brasil, Magdalena del Mar

La víctima, Jasit Mery Sangama Fasabi, fue trasladada a la clínica Stella Maris con heridas en el rostro y pierna. Su estado de salud es reservado.

El implicado en el ataque huyó a bordo de una bicicleta. El estado de la mujer es reservado
El implicado en el ataque huyó a bordo de una bicicleta. El estado de la mujer es reservado | Composición LR | Difusión

Varios disparos alarmaron a los vecinos de Magdalena del Mar. Un sujeto abrió fuego en repetidas ocasiones contra Jasit Mery Sangama Fasabi (47), quien corrió hasta el interior de su vivienda, ubicada en la avenida Brasil, mientras huía del delincuente.

Según se puede ver en la cámara de seguridad, la mujer se encontraba cuando ingresaba al edificio donde vive cuando el criminal encapuchado aparece en la escena, saca un arma y empieza a perseguirla para luego dispararle a quemarropa.

TE RECOMENDAMOS

🚨Todo del DEBATE entre OLIVERA, ACUÑA, ÁLVAREZ, LÓPEZ CHAU y RLA ¿Quién crees que GANÓ? #las10deldía

PUEDES VER: Cae el 'Químico' del Tusi: joven de 21 años operaba en laboratorio de droga clandestino en Breña

lr.pe

Sicario huyó en una bicicleta

Tras el brutal ataque en presencia de testigos, el delincuente escapó de la zona en una bicicleta en dirección al distrito de Breña. A causa de los impactos, Jasith quedó tendida en el suelo con heridas en el rostro y la pierna.

Al lugar llegaron agentes de serenazgo, efectivos policiales y una ambulancia de Alerta Médica, que trasladó a la víctima a la clínica Stella Maris, donde recibe atención médica. Su estado de salud es reservado.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) cercó el perímetro e inició las investigaciones para determinar las causas del ataque y ubicar al responsable. Por el momento, el móvil del atentado no ha sido establecido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Francis Allison recuerda que Magdalena usó armas no letales en el 2016 y afirma: “No reducirán los índices de robo ni extorsión”

Francis Allison recuerda que Magdalena usó armas no letales en el 2016 y afirma: “No reducirán los índices de robo ni extorsión”

LEER MÁS
MML evalúa nulidad de 56.000 fotopapeletas registradas en Magdalena del Mar tras reclamos de vecinos

MML evalúa nulidad de 56.000 fotopapeletas registradas en Magdalena del Mar tras reclamos de vecinos

LEER MÁS
Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

LEER MÁS
Detienen a policía por presunto feminicidio de suboficial PNP en Santa Anita

Detienen a policía por presunto feminicidio de suboficial PNP en Santa Anita

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Corte de agua el 24 de marzo: conoce los distritos afectados y horarios del servicio suspendido hasta por 15 horas

Corte de agua el 24 de marzo: conoce los distritos afectados y horarios del servicio suspendido hasta por 15 horas

LEER MÁS
Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

LEER MÁS
La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La imponente pieza de 1.200 toneladas que transforma un río de Sudamérica en electricidad y desafía el récord mundial de China

Diagnóstico en salud mental: psicólogos acatarán la ley, pero médicos alertan sobre posibles errores

'Negro Willy', narcoterrorista de Ecuador, afirma que él y alias 'Fito' respaldaron la candidatura presidencial de Noboa

Sociedad

Diagnóstico en salud mental: psicólogos acatarán la ley, pero médicos alertan sobre posibles errores

Municipalidad de Lima comprará 40.000 cámaras para buses de transporte público en 30 días, según premier Arroyo

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar aparece en Kick boxeando con alcalde de Ate en plena crisis de inseguridad y asesinatos

¿Quiénes y cuántos son los candidatos a la presidencia del Perú 2026?

Debate presidencial 2026: estas son las propuestas de 12 candidatos que debaten HOY martes sobre corrupción e inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025