El implicado en el ataque huyó a bordo de una bicicleta. El estado de la mujer es reservado | Composición LR | Difusión

El implicado en el ataque huyó a bordo de una bicicleta. El estado de la mujer es reservado | Composición LR | Difusión

Varios disparos alarmaron a los vecinos de Magdalena del Mar. Un sujeto abrió fuego en repetidas ocasiones contra Jasit Mery Sangama Fasabi (47), quien corrió hasta el interior de su vivienda, ubicada en la avenida Brasil, mientras huía del delincuente.

Según se puede ver en la cámara de seguridad, la mujer se encontraba cuando ingresaba al edificio donde vive cuando el criminal encapuchado aparece en la escena, saca un arma y empieza a perseguirla para luego dispararle a quemarropa.

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Sicario huyó en una bicicleta

Tras el brutal ataque en presencia de testigos, el delincuente escapó de la zona en una bicicleta en dirección al distrito de Breña. A causa de los impactos, Jasith quedó tendida en el suelo con heridas en el rostro y la pierna.

Al lugar llegaron agentes de serenazgo, efectivos policiales y una ambulancia de Alerta Médica, que trasladó a la víctima a la clínica Stella Maris, donde recibe atención médica. Su estado de salud es reservado.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) cercó el perímetro e inició las investigaciones para determinar las causas del ataque y ubicar al responsable. Por el momento, el móvil del atentado no ha sido establecido.

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