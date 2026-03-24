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Cae el 'Químico' del Tusi: joven de 21 años operaba en laboratorio de droga clandestino en Breña

Durante el operativo, se hallaron pastillas de éxtasis, cajas de sustancias y equipos para la fabricación de drogas. La banda criminal utilizaba apartamentos en zonas exclusivas para evitar sospechas de las autoridades.

El detenido confesó que se encargaba de elaborar la droga dentro del inmueble.
El detenido confesó que se encargaba de elaborar la droga dentro del inmueble. | Composición LR | América Noticias

César Joao Razeto Rodríguez (21), alias el ‘Químico’, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) por operar en un laboratorio clandestino de droga, ubicado en un edificio residencial de Breña. De acuerdo con los agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde, el joven confesó que él mismo elaboraba y comercializaba la droga conocida como Tusi.

El operativo policial se inició en los exteriores del inmueble tras la intervención de un cómplice que portaba una caja de ketamina. Fueron cinco personas las que se encontraban dentro del apartamento cuando ingresaron los efectivos. Luego, se intervino a todos los presentes y se encontraron pastillas de éxtasis, 20 cajas de otras sustancias y rastros de la preparación de droga.

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Banda criminal operaba en zonas residenciales

La información de la PNP precisa que la organización alquilaba departamentos en zonas exclusivas y pisos altos para no levantar sospechas de las autoridades. Los agentes indicaron que esta estrategia buscaba que el intenso olor de los químicos usados en la elaboración del tusi no sea percibido por los vecinos.

Al interior de la residencia de Razeto, también se encontraron coladores, colorantes y una balanza digital. Asimismo, alrededor de 87 pastillas de tusi estaban listas para ser distribuidas y 90 frascos de clorhidrato de cocaína estaban ocultos en diferentes cajones de las habitaciones.

La investigación contra esta red criminal empezó en diciembre pasado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se detuvo a dos jóvenes influencers que intentaron llevar tres kilos de droga hacia Indonesia. Las autoridades precisaron que la mercancía superó los US$180.000 por kilo en el mercado asiático.

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Vínculo con influencers detenidas

La intervención de César Razeto responde a un seguimiento policial iniciado tras la detención de Alexandra Salvatierra en el terminal aéreo de Lima. De acuerdo con la hipótesis policial, las maletas encontradas en el aeropuerto que contenían esta mezcla de tusi y cocaína eran producidas por esta red criminal en Breña.

Por ello, las autoridades consideran que las creadoras de contenido intervenidas anteriormente servían como “correos” para la organización presuntamente liderada por alias el ‘Químico’. En tanto, los detenidos en la zona residencial fueron llevados a la sede de la Depincri para continuar con las diligencias correspondientes.

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