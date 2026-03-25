Chofer de Real Star es asesinado en Comas en bus lleno de pasajeros: empresa denunció extorsión

Un nuevo ataque a la seguridad en Comas. Malaquías Segundo Céspedes Huisa, conductor de Real Star, fue asesinado a balazos por sicarios en la Panamericana Norte, mientras su hijo era testigo. | composición LR

Un nuevo ataque a la seguridad en Comas. Malaquías Segundo Céspedes Huisa, conductor de Real Star, fue asesinado a balazos por sicarios en la Panamericana Norte, mientras su hijo era testigo. | composición LR

Un nuevo hecho de violencia golpea al distrito de Comas. Malaquías Segundo Céspedes Huisa, conductor de la empresa de transporte Real Star fue asesinado a balazos por sicarios mientras manejaba su unidad en el cruce de la Panamericana Norte con la avenida Trapiche.

De acuerdo con información policial, el ataque ocurrió cuando la víctima estaba a solo minutos de llegar a su último paradero. Testigos indicaron que los delincuentes, a bordo de dos motocicletas, se colocaron a la altura del chofer y abrieron fuego en reiteradas ocasiones.

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El conductor resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Sin embargo, los médicos solo certificaron su fallecimiento al momento de su ingreso. En la escena del crimen se hallaron varios casquillos de bala. El hecho causó mayor conmoción debido a que el hijo de la víctima, quien trabajaba como cobrador en la unidad, presenció el hecho.

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Presunta extorsión detrás del crimen

Las primeras investigaciones apuntan a que el asesinato estaría vinculado al cobro de cupos en el sector transporte. Compañeros del conductor señalaron que el consorcio viene siendo amenazado de forma constante por bandas criminales, y señalaron a Los Mexicanos como presuntos responsables.

Según versiones recogidas por la Policía, algunos trabajadores se habrían negado recientemente a continuar con los pagos exigidos, lo que habría desencadenado el atentado.

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Antecedentes de violencia contra la empresa

Este no sería un caso aislado. Hace aproximadamente dos semanas, una unidad de la misma empresa fue incendiada en el distrito de Villa El Salvador, en un presunto acto de amedrentamiento.

Las autoridades no descartan que ambos casos estén relacionados. Agentes de la Depincri realizan diligencias en la zona y analizan cámaras de seguridad para identificar a los malhechores.

Mientras tanto, trabajadores del sector transporte expresaron su temor a seguir con el servicio y que les ocurra lo mismo que su compañero.

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