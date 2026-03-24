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Fatal siniestro en Vía de Evitamiento ocasiona intenso tráfico en la Panamericana Norte

El accidente ha provocado un fuerte congestionamiento vehicular que afecta desde hace horas el tránsito en ambos lados de la vía, así como los servicios de transporte público en la zona.

Lima Expressa y la Autoridad de Transporte Urbano informaron del siniestro
Lima Expressa y la Autoridad de Transporte Urbano informaron del siniestro | Lima Expressa / Difusión

Este martes 24 de marzo, en horas de la tarde, los transportistas y usuarios han reportado gran tráfico en la vía Evitamiento, cerca del puente Caquetá, una situación que viene extendiéndose desde, aproximadamente, la 1.00 p.m. De acuerdo a información publicada por Lima Expressa, esto se debería a un siniestro sucedido en la carretera con sentido al norte, donde, según detallaron, solo habría un carril habilitado.

El incidente también ha afectado otros servicios de transporte como el Metropolitano. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que las rutas A y C presentan demoras de hasta 15 minutos. Por su parte, los conductores han manifestado la urgencia de atender el origen de esta emergencia, la cual, según lo manifestado, tendría origen en el fallecimiento de un motorizado en la vía.

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