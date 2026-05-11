La comunidad científica mantiene una postura cautelosa frente al auge de esta tendencia de tomar agua con chía en redes sociales. | Ilustración con IA/ChatGPT/Mejor con Salud

La comunidad científica mantiene una postura cautelosa frente al auge de esta tendencia de tomar agua con chía en redes sociales. | Ilustración con IA/ChatGPT/Mejor con Salud

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En los últimos meses, la mezcla se ha convertido en una de las bebidas más virales en plataformas como TikTok, donde influencers la promocionan como un remedio natural para perder peso. La preparación combina semillas de chía con agua y limón, con la promesa de desinflamar el abdomen y optimizar el tránsito intestinal. Gracias a millones de visualizaciones, esos testimonios despertaron una curiosidad masiva sobre los beneficios del preparado, al punto de posicionarlo como una opción popular entre quienes buscan mejorar su digestión de forma sencilla.

No obstante, según The New York Times, la comunidad científica mantiene una postura cautelosa frente al auge de esta tendencia en redes sociales. Si bien el ingrediente destaca por su elevado aporte de fibra, los especialistas aclaran que no constituye una solución milagrosa. Actualmente, diversos expertos investigan si las afirmaciones populares tienen sustento sólido, pues existen dudas sobre sus efectos definitivos.

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¿El agua de chía es efectiva para eliminar kilos de forma real?

No. Esta bebida carece de propiedades milagrosas para una reducción drástica de medidas. La gastroenteróloga de NYU Langone Health, Sophie M. Balzora, advierte que las variaciones iniciales en la báscula suelen ser temporales, pues el "peso perdido probablemente volvería a subir inmediatamente después de beber un vaso grande de agua". La experta aclara que los cambios observados por usuarios en redes sociales derivan principalmente de la eliminación de líquidos o un incremento en las evacuaciones intestinales, procesos ajenos a la oxidación de tejido adiposo.

Por otro lado, el consumo de estas semillas ofrece beneficios metabólicos indirectos gracias a su alto contenido de fibra. La dietista Amanda Lynett sostiene que ese nutriente prolonga la saciedad. Según su perspectiva profesional, al ingerir el preparado "te sentirás más satisfecho que alguien que haya comido, por ejemplo, un bagel". Esta plenitud facilita el control del apetito, promoviendo un descenso de masa corporal lento y sostenible en lugar de un efecto inmediato.

Finalmente, es crucial comprender que este alimento no posee la capacidad intrínseca de quemar lípidos. La doctora Balzora recalca que la utilidad del líquido consiste exclusivamente en controlar el hambre. 'El agua de chía podría ayudarte a sentirte más lleno, lo que podría reducir la cantidad de calorías que consumes', afirmó la especialista para desmentir mitos virales.

¿Es el agua de chía un remedio eficaz contra el estreñimiento?

Sí. La ingesta de esta bebida favorece la salud digestiva gracias a su notable aporte de fibra. Las semillas poseen una variante soluble que origina un componente gelatinoso al contacto con líquidos, proceso que suaviza los desechos y agiliza el tránsito intestinal. Asimismo, su parte insoluble incrementa la masa de las deposiciones, un factor determinante para optimizar la regularidad del organismo y minimizar la distensión abdominal de forma natural.

La nutricionista Amanda Lynett respalda este uso, pero aclara que no constituye una solución milagrosa aislada. 'Las semillas de chía son una de mis recomendaciones dietéticas habituales para las personas que sufren de estreñimiento', afirma la especialista en gastroenterología. Ella recalca la importancia de integrar este alimento en un estilo de vida saludable que incluya hidratación constante y alimentación equilibrada para obtener resultados óptimos.

¿Es necesario hidratar la chía antes de ingerirla?

Consumir estas semillas sin líquido no es obligatorio para obtener sus beneficios nutricionales, aunque hidratarlas en agua genera un mucílago que optimiza el tránsito intestinal. De acuerdo con la doctora Elvira de Mejía, profesora en la Universidad de Illinois, 'esa sustancia gelificante contribuye al aumento de volumen en las heces', lo cual favorece una digestión fluida. Por ello, hidratar este alimento antes de consumirlo representa la estrategia más eficaz si el objetivo principal es combatir el estreñimiento de forma natural.

En contraste, consumir el producto seco puede desencadenar efectos secundarios molestos, como hinchazón o calambres, debido a su expansión interna. La dietista Lynett advierte que 'es posible que necesites experimentar un poco para descubrir cuántas semillas mezcladas con tus comidas aliviarán tu cuadro sin causarte molestias estomacales'. En consecuencia, los especialistas del NYT recomiendan que, si se prefiere una textura crujiente, se mantenga una hidratación constante durante el día para mitigar cualquier impacto abdominal adverso.