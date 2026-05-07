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En el distrito de San Juan de Lurigancho, sobre la punta de un cerro, una construcción llama la atención de quienes recorren la zona de Jicamarca por su propuesta turística. Un empresario peruano levantó un atractivo hospedaje de lujo a unos 1100 metros sobre el nivel del mar. El lugar, denominado Villa Paraíso, se ha convertido en una alternativa de descanso por su ubicación y vista panorámica del distrito.

Para llegar al hospedaje se debe recorrer un camino empinado que incluye una caminata de aproximadamente 30 minutos, según el reportaje de El Dominical. Pese a la dificultad del acceso, el establecimiento ofrece habitaciones, piscina, zonas de parrilla y espacios recreativos orientados a familias y grupos que buscan alejarse del tráfico y el ruido de la ciudad.

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Así nació el lujoso hotel levantado en la cima de un cerro

De acuerdo con el propietario del inmueble, la idea surgió como un sueño orientado a ofrecer una experiencia diferente dentro de San Juan de Lurigancho. Para ello, acondicionaron una cabaña tipo alpina junto con áreas recreativas y piscinas dirigidas tanto a niños como a adultos.

El acceso al hospedaje representa parte de la experiencia. Según se mostró durante el recorrido, el camino hacia la cima resulta empinado y obliga a completar el trayecto a pie. Sin embargo, al llegar, los visitantes encuentran un espacio rodeado de tranquilidad y con una vista panorámica del distrito, además de un ambiente pensado para celebraciones familiares, cumpleaños, matrimonios y reuniones privadas.

También posee una cocina totalmente equipada, frigobar, comedor y una pequeña sala de entretenimiento. Además, dispone de varias habitaciones con camarotes y capacidad para albergar desde grupos pequeños hasta más de 20 personas. Por otro lado, entre las áreas comunes destacan la terraza VIP, la zona de parrillas, espacios para acampar y juegos recreativos.

¿Cómo llegar a este curioso hotel en San Juan de Lurigancho?

Según menciona el creador de contenido Marko TK a través de su canal de YouTube, existe una carretera directa hacia el hospedaje; sin embargo, el acceso continúa siendo complicado debido a la pronunciada pendiente del cerro. En su recorrido, tomó la ruta desde la estación Los Jardines y el supermercado Metro La Hacienda, ubicados en la avenida Canto Grande de San Juan de Lurigancho. Desde ese punto, el trayecto hasta el lugar puede tomar cerca de 40 minutos.