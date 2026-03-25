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Caen cuatro integrantes de Los Rápidos del Norte, acusados de extorsionar a empresas de transporte público en San Martín de Porres

A los detenidos, todos de nacionalidad extranjera, se les incautó un revólver con siete municiones y cuatro celulares.

Las autoridades los señalan como responsables de cobrar cupos a las líneas Santa Catalina, El Chino y Nuevo Perú
Las autoridades los señalan como responsables de cobrar cupos a las líneas Santa Catalina, El Chino y Nuevo Perú | Foto: composición LR/Difusión.

La noche del 24 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a cuatro presuntos miembros de la organización criminal Los Rápidos del Norte, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), cuando se encontraban reunidos y, según la autoridad, planificando un nuevo hecho delictivo. Durante el operativo, los agentes incautaron un revólver con siete municiones y cuatro celulares.

El coronel Edward Vidal Jiménez indicó que los detenidos estarían relacionados con múltiples hechos vinculados al cobro ilegal a unidades de transporte en importantes vías de Lima Norte, como la avenida Perú y la Panamericana. Además, enfatizó que entre las empresas supuestamente afectadas por los retenidos se encontraban Santa Catalina, El Chino y Nuevo Perú, además de otras que operan en las rutas señaladas.

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Los capturados fueron identificados como Antoni O'Neil Durán (28), Julio César Emiliano Linares Salcedo (27), Elian José Márquez Burgo (30) y Henri Alejandro González González (31), todos de nacionalidad venezolana.   

PUEDES VER: Chofer de Real Star es asesinado en Comas en bus lleno de pasajeros: empresa denunció extorsión

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Sospechan vínculos con cobros ilegales a rutas de transporte

A los detenidos se les investigará por los delitos contra la seguridad pública y la tenencia ilegal de arma de fuego. La PNP también los acusa de presuntamente estar implicados en asaltos a centros comerciales, comercialización de drogas y robos a mano armada bajo la modalidad de raqueteo. Además, no descartan que la banda sea remanente de otra organización criminal que opera en Lima Norte.  

El jefe policial precisó que las diligencias continúan para conocer la posible participación de los implicados en otros actos ilícitos registrados en la zona. Tras el procedimiento, los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Barboncitos, en SMP, donde permanecerán mientras se desarrollan las indagaciones correspondientes a cargo de las autoridades.

Los efectivos analizarán los equipos móviles incautados para determinar si estos contienen evidencia de las amenazas enviadas a los dueños de las unidades de transporte.

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