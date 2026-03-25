HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos
Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos     Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos     Candidato a diputado del partido Fe en el Perú es asesinado en Chorrillos     
EN VIVO

Luis Miguel Llanos "Van Damme" denunciado por violencia | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Esposa de chofer Translicsa baleado en SMP por extorsionadores pide ayuda para costear operación: "Está en UCI"

La familia ha asumido costos médicos que superan los S/ 15.000. Debido a la gravedad de sus lesiones, el conductor requiere intervenciones quirúrgicas cada dos días.

Familiares gastan más de S/1.200 en cada cirugía.
Familiares gastan más de S/1.200 en cada cirugía. | Foto: composición LR

Alfredo Toribio Espinoza, conductor de la empresa Translicsa, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado crítico tras resultar herido de bala el pasado 9 de marzo, cuando el bus que manejaba fue atacado por extorsionadores en el cruce de las avenidas Pacasmayo y El Sol de Naranjal, en San Martín de Porres. Según informó su esposa, debido a la gravedad de sus lesiones será sometido a su octava intervención quirúrgica y los gastos médicos ya superan los S/15.000.

Aunque el Seguro Integral de Salud (SIS) cubre parte del tratamiento, la familia debe asumir cerca de S/1.200 en la compra de medicamentos y otros insumos. Para afrontar estos costos, amistades y vecinos han realizado chuletadas, polladas y chicharronadas; además, han recibido apoyo de la empresa de transporte. Sin embargo, aún requieren apoyo económico, ya que el paciente ingresa a cirugía cada dos días.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: sigue la SEGUNDA FECHA y las PROPUESTAS de los CANDIDATOS #HLR

PUEDES VER: Chofer de Real Star es asesinado en Comas en bus lleno de pasajeros: empresa denunció extorsión

lr.pe

“Mi esposo ha pasado por siete cirugías por los balazos que le ha dañado el estómago, páncreas, hígado pulmón. Incluso ya no tiene un riñon. Es por ese motivo que él pasa por múltiples cirugías. Él todavía está en UCI”, explicó Fiorella al programa ‘La calle no calla’.

Uno de los insumos más costosos que deben adquirir es la sonda nasogástrica, cuyo precio bordea los S/ 700. Esta situación incrementa la carga económica para la familia. Para quienes deseen colaborar con los gastos médicos, sus parientes han habilitado el número 910437587, correspondiente a la pareja de la víctima, quien brinda mayor información sobre cómo apoyar a Alfredo Toribio Espinoza.

PUEDES VER: Joven de 27 años es hallado sin vida en parque de SJM tras abordar falso taxi al salir de discoteca en Miraflores

lr.pe

Transportistas, el principal blanco de la extorsión en Lima y Callao

El análisis del Ministerio Público evidencia que los conductores del transporte público son el grupo más afectado por la violencia asociada al cobro ilegal de cupos. El 67,5% de las víctimas corresponde a choferes, seguidos por usuarios con 22,5% y personal de cobro con 4,1%, lo que refleja el nivel de exposición del sector laboral frente a estas organizaciones criminales.

El informe también detalla que la mayoría de los ataques ocurre en unidades en servicio, donde 163 transportistas fueron agredidos, mientras otros casos se registraron en la vía pública o en espacios vinculados al rubro. Buses, combis y mototaxis figuran como los principales escenarios de estos hechos.

Notas relacionadas
76% de peruanos considera la extorsión como el delito más preocupante

76% de peruanos considera la extorsión como el delito más preocupante

LEER MÁS
Caen nueve miembros de 'Los Injertos del Cono Norte' en Carabayllo: exigían S/18 semanales a 150 mototaxistas

Caen nueve miembros de 'Los Injertos del Cono Norte' en Carabayllo: exigían S/18 semanales a 150 mototaxistas

LEER MÁS
Así operaban integrantes de Los Mexicanos: uno cobraba por Yape y otro intimidaba por WhatsApp

Así operaban integrantes de Los Mexicanos: uno cobraba por Yape y otro intimidaba por WhatsApp

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Fatal siniestro en Vía de Evitamiento ocasiona intenso tráfico en la Panamericana Norte

Fatal siniestro en Vía de Evitamiento ocasiona intenso tráfico en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Abaten a delincuente que intentó asaltar una concesionaria de autos de alta gama en Surco

Abaten a delincuente que intentó asaltar una concesionaria de autos de alta gama en Surco

LEER MÁS
Chofer de Real Star es asesinado en Comas en bus lleno de pasajeros: empresa denunció extorsión

Chofer de Real Star es asesinado en Comas en bus lleno de pasajeros: empresa denunció extorsión

LEER MÁS
11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esposa de chofer Translicsa baleado en SMP por extorsionadores pide ayuda para costear operación: "Está en UCI"

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Joven estilista es hallado sin vida en parque de SJM tras abordar falso taxi al salir de discoteca en Miraflores

Sociedad

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Joven estilista es hallado sin vida en parque de SJM tras abordar falso taxi al salir de discoteca en Miraflores

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto pagaré de multa si no voto en Elecciones Generales Perú 2026

Gilbert Infante, candidato a diputado del partido Fe en el Perú, es asesinado en Chorrillos

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025