Se ha culminado la modernización de una importante arteria en Lima Norte, un avance significativo en la conectividad entre tres distritos densamente poblados de la zona. Se trata de la renovada avenida Carlos Izaguirre, una vía de 5 kilómetros que ahora presenta mejores condiciones para el tránsito vehicular y peatonal, tras una intervención integral.

La obra, inaugurada el 18 de marzo por el alcalde Renzo Reggiardo, beneficiará a más de 1,5 millones de ciudadanos de San Martín de Porres, Independencia y Los Olivos. De acuerdo a la comuna, el proyecto no solo mejorará la circulación, sino que también incorporará elementos de sostenibilidad y seguridad vial.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: sigue la SEGUNDA FECHA y las PROPUESTAS de los CANDIDATOS #HLR

Modernización integral de la avenida Carlos Izaguirre

La intervención incluyó el asfaltado completo, trabajos de parchado y reparaciones estructurales en los tramos más deteriorados para dar resistencia a la superficie, preparada para soportar el alto flujo vehicular característico de la zona.

Asimismo, se implementaron mejoras en el sistema de alumbrado público con la instalación de 661 luces LED. A ello se suman señalizaciones horizontales y verticales, demarcación del pavimento, reductores de velocidad y nivelación de buzones.

Implementación de ciclovía

Como parte del proyecto, también se entregó la ciclovía de la avenida Próceres de Huandoy, con una extensión de 4,1 kilómetros. Esta infraestructura conecta San Martín de Porres y Los Olivos, promoviendo el uso de la bicicleta como una alternativa de transporte eficiente y ecológica. Esta incorporación busca reducir la congestión vehicular y acortar los tiempos de traslado, incentivando prácticas de movilidad sostenible entre los vecinos de Lima Norte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.