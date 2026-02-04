HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí en su laberinto y Elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

Ambas unidades cuentan con una amplia cantidad de papeletas por situaciones similares ocurridas al efectivo. Los conductores se encuentran libres luego de que el fiscal no presentara las diligencias preliminares.

Un policía quedó aplastado por dos buses 'El Chino' luego de realizar intervención.
Un policía quedó aplastado por dos buses 'El Chino' luego de realizar intervención. | Latina | Composición LR

Un policía quedó grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de realizar una intervención en Independencia, cuando se encontraba en servicio. Según denunció la hermana de la víctima a Latina, el efectivo, al finalizar su labor, le pidió al conductor del vehículo que avanzara. Sin embargo, luego aparecieron otros dos buses de la misma línea y, de acuerdo con lo explicado por su familiar, uno intentó "cerrar" al otro y, en medio de ese cruce, lo atropellaron entre ambos.

"Tiene todas las costillas rotas, el tórax fracturado. Le han tenido que quitar el bazo, porque ha reventado. Le han extirpado una parte del hígado y uno de sus pulmones está perforado", indica. El agente se encuentra con respirador artificial y su situación es crítica. "Mi hermano está entre la vida y la muerte", detalla. Los nombres de los conductores son Alexis Carl Bazán Cáceres y Óscar Cóndor Machacuay.

TE RECOMENDAMOS

SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Sujeto dispara y mata a policía tras quitarle su arma de reglamento durante forcejeo en bar del Cercado de Lima

lr.pe

Conductores de 'El Chino' se encuentran libres

La hermana del afectado explicó que, debido a que el fiscal, Jorge Luis Rodríguez Loarte, no solicitó las diligencias preliminares dentro de las 48 horas, los choferes de 'El Chino' se encuentran libres. "No ha ordenado que se le realice el reconocimiento médico legal a mi hermano, ni tiene el informe médico".

Las unidades tienen una larga lista de papeletas por infracciones similares ocurridas contra el policía, y la hermana recalcó que su abogado solicitó reiteradamente que se realizaran la solicitud de la documentación correspondiente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Los Pulpos planean atentar contra jefes policiales tras la captura de la pareja de su presunto líder, según PNP: "Hay una amenaza"

Los Pulpos planean atentar contra jefes policiales tras la captura de la pareja de su presunto líder, según PNP: "Hay una amenaza"

LEER MÁS
Ministro del Interior entregó 1.007 pistolas a la PNP compradas en proceso bajo investigación fiscal

Ministro del Interior entregó 1.007 pistolas a la PNP compradas en proceso bajo investigación fiscal

LEER MÁS
Policía revela que red criminal del 'Monstruo' contaba con protección de policías y funcionarios: "Varios están siendo investigados"

Policía revela que red criminal del 'Monstruo' contaba con protección de policías y funcionarios: "Varios están siendo investigados"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Usuarios quedan atrapados en la Línea 1 del Metro y se ven obligados a caminar por rieles del tren

Usuarios quedan atrapados en la Línea 1 del Metro y se ven obligados a caminar por rieles del tren

LEER MÁS
Municipalidad de Lima abandona millonaria ciclovía en el cono norte a 5 años de iniciada su construcción

Municipalidad de Lima abandona millonaria ciclovía en el cono norte a 5 años de iniciada su construcción

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Fiscalía de París allana oficinas de X y cita a Elon Musk para declarar por presunta manipulación del algoritmo

Inés Ruiz Alvarado: "Las mujeres de la Amazonía están en peligro y al Estado parece no importarle"

Sociedad

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

Hombre herido manejó hasta el hospital para que atendieran a su esposa baleada: fueron atacados cerca a puesto de serenazgo

Siete puentes en la Red Vial Nacional con riesgo de colapsar por sobrecarga de peso en tránsito de camiones, según Afin

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025