Un policía quedó aplastado por dos buses 'El Chino' luego de realizar intervención. | Latina | Composición LR

Un policía quedó aplastado por dos buses 'El Chino' luego de realizar intervención. | Latina | Composición LR

Un policía quedó grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de realizar una intervención en Independencia, cuando se encontraba en servicio. Según denunció la hermana de la víctima a Latina, el efectivo, al finalizar su labor, le pidió al conductor del vehículo que avanzara. Sin embargo, luego aparecieron otros dos buses de la misma línea y, de acuerdo con lo explicado por su familiar, uno intentó "cerrar" al otro y, en medio de ese cruce, lo atropellaron entre ambos.

"Tiene todas las costillas rotas, el tórax fracturado. Le han tenido que quitar el bazo, porque ha reventado. Le han extirpado una parte del hígado y uno de sus pulmones está perforado", indica. El agente se encuentra con respirador artificial y su situación es crítica. "Mi hermano está entre la vida y la muerte", detalla. Los nombres de los conductores son Alexis Carl Bazán Cáceres y Óscar Cóndor Machacuay.

TE RECOMENDAMOS SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Sujeto dispara y mata a policía tras quitarle su arma de reglamento durante forcejeo en bar del Cercado de Lima

Conductores de 'El Chino' se encuentran libres

La hermana del afectado explicó que, debido a que el fiscal, Jorge Luis Rodríguez Loarte, no solicitó las diligencias preliminares dentro de las 48 horas, los choferes de 'El Chino' se encuentran libres. "No ha ordenado que se le realice el reconocimiento médico legal a mi hermano, ni tiene el informe médico".

Las unidades tienen una larga lista de papeletas por infracciones similares ocurridas contra el policía, y la hermana recalcó que su abogado solicitó reiteradamente que se realizaran la solicitud de la documentación correspondiente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.