Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia
Ambas unidades cuentan con una amplia cantidad de papeletas por situaciones similares ocurridas al efectivo. Los conductores se encuentran libres luego de que el fiscal no presentara las diligencias preliminares.
Un policía quedó grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de realizar una intervención en Independencia, cuando se encontraba en servicio. Según denunció la hermana de la víctima a Latina, el efectivo, al finalizar su labor, le pidió al conductor del vehículo que avanzara. Sin embargo, luego aparecieron otros dos buses de la misma línea y, de acuerdo con lo explicado por su familiar, uno intentó "cerrar" al otro y, en medio de ese cruce, lo atropellaron entre ambos.
"Tiene todas las costillas rotas, el tórax fracturado. Le han tenido que quitar el bazo, porque ha reventado. Le han extirpado una parte del hígado y uno de sus pulmones está perforado", indica. El agente se encuentra con respirador artificial y su situación es crítica. "Mi hermano está entre la vida y la muerte", detalla. Los nombres de los conductores son Alexis Carl Bazán Cáceres y Óscar Cóndor Machacuay.
Conductores de 'El Chino' se encuentran libres
La hermana del afectado explicó que, debido a que el fiscal, Jorge Luis Rodríguez Loarte, no solicitó las diligencias preliminares dentro de las 48 horas, los choferes de 'El Chino' se encuentran libres. "No ha ordenado que se le realice el reconocimiento médico legal a mi hermano, ni tiene el informe médico".
Las unidades tienen una larga lista de papeletas por infracciones similares ocurridas contra el policía, y la hermana recalcó que su abogado solicitó reiteradamente que se realizaran la solicitud de la documentación correspondiente.
