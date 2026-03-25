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Sociedad

Sicarios disparan a tres hombres a pocos metros del Mercado Condevilla, en San Martín de Porres

El ataque ocurrió a plena luz del día, a pocos metros de un padre que jugaba con su hijo, y dejó a una de las víctimas con heridas de bala.

El incidente ocurrió a pocos metros de la Institución Educativa Ramón Castilla
El incidente ocurrió a pocos metros de la Institución Educativa Ramón Castilla | Foto: composición LR/Panamericana.

Un ataque armado ocurrió a plena luz del día en el sector 10 de Febrero, en el distrito de San Martín de Porres, cuando dos sicarios llegaron corriendo por la calle José Carlos Mariátegui, donde tres personas se encontraban conversando. Una cámara de videovigilancia de la zona captó el momento en que los agresores abrieron fuego con la intención de acabar con la vida de uno de ellos.

Al percatarse de la presencia de los atacantes, la víctima huyó hacia la avenida Agustín Gamarra, y fue perseguida por uno de los sujetos, quien continuó intentando dispararle.

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El otro implicado permaneció en la esquina portando un arma y, tras unos instantes, disparó contra los otros dos individuos, quienes escaparon rápidamente ante la situación. Según la información, solo uno de los agraviados resultó con heridas de bala.

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Atentado frente a un niño

De acuerdo con los residentes del área, las personas afectadas no eran conocidas en la zona y solían acudir solo para beber cerveza y conversar. En el lugar donde ocurrió el hecho funcionaba un establecimiento comercial, en el que al menos seis clientes realizaban compras en el momento de lo sucedido.

Durante el ataque, un transeúnte circulaba por la calle, mientras que en la manzana siguiente de José Carlos Mariátegui un padre jugaba con su hijo, un menor de edad, cuando se produjo el atentado. La situación generó gran alarma entre los presentes.

A una cuadra del incidente se encuentra la Institución Educativa Ramón Castilla, que forma parte de la UGEL 02. Además, a pocos metros se ubica el Mercado Condevilla, que se extiende hasta la avenida José Granda, una vía con tránsito constante de unidades de transporte urbano.

En las inmediaciones también se localiza la comisaría Condevilla Señor. Sin embargo, una vecina cuestionó la falta de presencia de efectivos policiales y de Serenazgo en el sector. Relató haber escuchado entre cinco y seis disparos desde su vivienda. “Sentimos temor porque tenemos hijos pequeños”, manifestó.

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