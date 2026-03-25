Extorsionadores exigen S/10.000 a directora de colegio público de SMP y obligan a suspender las clases presenciales

Los delincuentes le exigen a las autoridades educativa el pago de S/10.000 para no atentar contra el plantel. | Foto: América Noticias

Los delincuentes le exigen a las autoridades educativa el pago de S/10.000 para no atentar contra el plantel. | Foto: América Noticias

Una nueva víctima se suma a la ola de extorsión que afecta a todo el Perú. Se trata del centro educativo Almirante Miguel Grau Seminario, ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP), el cual, según su directora, ha recibido amenazas para el pago de cupos. Por este motivo, decidieron resguardar la seguridad del alumnado y realizar las clases de forma virtual.

Mediante un comunicado, autoridades del plantel informaron a los padres de familia que suspendieron las clases presenciales por 10 días. Además, indicaron que se realizará una reunión este jueves 26 de marzo con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) para buscar alternativas frente a la inseguridad que los afecta.

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Colegio instala cámaras interconectadas con la Central 105

En comunicación con el programa Buenos Días, Perú, de Panamericana Televisión, el jefe de la DRELM, Marcos Tupayachi, informó que los delincuentes le exigen S/10.000 a la directiva. “Le pedían que el monto fuera pagado con el presupuesto que el Ministerio de Educación designa a la escuela para el mantenimiento del local. Asimismo, con el dinero que se obtiene por el alquiler de servicios. Es por ello, que decidimos hacer las clases remotas por un tema de seguridad para maestros, estudiantes y padres”, relató la autoridad pedagógica.

Ante esta problemática, Tupayachi sostuvo que han instalado cámaras de seguridad interconectadas con la Central 105 de la Policía Nacional. Además, se han colocado botones de pánico en los celulares de la directora y del subdirector de la escuela. Por su parte, personal del centro educativo negó que utilicen el local como cochera.

“Debemos trabajar en medidas de prevención. Tenemos mapas de riesgo en el colegio. Estamos trabajando con padres y profesores en un retorno a clases seguras. Hay mucho miedo y esto causa problemas socioemocionales”, continuó la autoridad.

¿Cómo opera el botón de pánico en las escuelas?

Se trata de una plataforma tecnológica vinculada al celular del responsable del colegio. Con una sola acción, se envía una alerta inmediata a la comisaría más cercana. El sistema incluye geolocalización, lo que permite el despliegue rápido de patrulleros policiales y personal de seguridad municipal.