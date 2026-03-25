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Cae pareja en Comas acusada de vender datos personales a ‘El Monstruo’ y otras bandas criminales en Lima Norte: ofrecían servicio en redes sociales

La pareja, parte de la red 'Los activadores de Lima Norte', operaba desde Comas y ofrecía datos personales de sus víctimas a través de redes como TikTok y Telegram.

Pareja ofrecía información confidencial mediante Telegram
Pareja ofrecía información confidencial mediante Telegram | Foto: América Noticias

Héctor Gabriel Vargas Escobar (26) y Yanid Cassandra Quispe La Rosa (23) fueron detenidos por la policía acusados de comercializar información confidencial de empresarios y otras personas a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el secuestro, entre ellas la liderada por Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’. Según las investigaciones, ambos jóvenes conformaban la red denominada ‘Los activadores de Lima Norte’ y operaban desde su vivienda, ubicada en el kilómetro 13 del distrito de Comas.

A través de redes sociales como TikTok, la pareja ofrecía fichas Reniec C4 (que contienen datos básicos del DNI, como nombres, fotografía y número), además de archivos como árbol genealógico de las víctimas, requisitorias, antecedentes policiales y judiciales, registros de Sunat y Sunarp, ingresos económicos, propiedades, líneas telefónicas y hasta reconocimiento facial por fotografía. En tanto, en la aplicación Telegram contaban con cuatro cuentas desde las cuales distribuían dicho material.

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Según la Policía, Héctor Vargas no solo vendía archivos reservados, también afronta acusaciones por extorsión y fraude. En agosto de 2025 fue denunciado por remitir mensajes intimidatorios contra la vida de un ciudadano. El análisis de los equipos permitió asociar esas comunicaciones con aparatos usados por el sospechoso. Asimismo, se determinó que empleaba un bot automatizado, un sistema creado para remitir textos de manera continua en periodos definidos con el propósito de aumentar la presión entre las víctimas.

“Ellos (los delincuentes) ya no están las 24 horas remitiendo mensajes, sino que utilizan aplicativos donde se programa el contenido que desean difundir cada 15 minutos o media hora, y este se envía automáticamente a esa línea telefónica. Por supuesto que si uno ve la foto de su hijo o de su padre cada 10 minutos, esa víctima se va a quebrar”, señaló el jefe de la División de Fraudes Informáticos, Yuri Napuri, en el programa Domingo al Día.

Entre lo incautado por los agentes policiales se encontraron una laptop, una CPU, tres celulares, 31 chips y 10 tarjetas bancarias. Ambos jóvenes afrontarán nueve meses de prisión preventiva por delitos informáticos, estafa y por pertenecer a una banda criminal, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros integrantes de esta red.

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