La ausencia de señales de una avalancha y las lesiones internas severas generaron dudas sobre la causa real del siniestro del paso Dyatlov. | Composición LR/infodjatlov.narod.ru/mejorada con IA

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Nueve excursionistas de la Universidad Politécnica de los Urales, en Rusia, perecieron en 1959 tras iniciar una expedición hacia la montaña Gora Otorten bajo climas gélidos. El hallazgo de su campamento destruido y de los cadáveres con lesiones atípicas convirtió este viaje en un enigma histórico para la Unión Soviética. Las autoridades de aquel entonces concluyeron que el deceso ocurrió debido a una "fuerza natural irresistible", aunque el descubrimiento de fracturas óseas alimentó mitos sobre ataques externos.

De acuerdo con National Geographic, diversas hipótesis intentan esclarecer la tragedia, desde fenómenos meteorológicos hasta encuentros con criaturas crípticas. Pese al misticismo del caso, científicos modernos defienden la posibilidad de un deslizamiento de nieve mediante modelos matemáticos. Johan Gaume, especialista en simulaciones, sostiene que "nadie sabe realmente qué sucedió esa noche", pero subraya que existen pruebas cuantitativas sólidas para considerar plausible la teoría del alud.

Lyudmila Dubinina, Igor Dyatlov, Nicolas Thibeaux y Rusten Slobodin. Foto: infodjatlov.narod.ru/mejorada con IA

¿Qué pasó con la expedición de Igor Dyatlov y qué hallaron los rescatistas?

La travesía hacia Gora Otorten inició el 27 de enero de 1959 con 10 integrantes, pero Yuri Yudin abandonó la expedición por complicaciones de salud. El resto de los montañistas continuó el viaje hasta que el 12 de febrero se reportó su desaparición tras perder contacto con el pueblo de Vizhay. Las autoridades soviéticas localizaron el campamento 14 días después en Kholat Syakhl, donde hallaron la tienda rasgada y las pertenencias intactas, "como si estuvieran en el proceso de dejar la cena servida".

Igor Dyatlov, líder de la expedición, aparece a la izquierda. Era el momento de la despedida antes de la tragedia. Foto: infodjatlov.narod.ru/mejorada con IA

Los rescatistas descubrieron los cadáveres de las primeras víctimas bajo un cedro siberiano, algunos vestidos apenas con ropa interior y calcetines. Aunque la hipotermia causó la mayoría de los decesos, ciertos restos presentaron fracturas craneales y torácicas inexplicables. El informe de la investigación oficial destacó el caso de Lyudmila Dubinina, cuyo cuerpo exhibía un hematoma grave, lo que alimentó sospechas sobre posibles agresiones físicas durante el escape.

Las carpas tenían sus pertenencias intactas, pero con cortes realizados desde el interior. Foto: infodjatlov.narod.ru/mejorada con IA

La ausencia de señales de una avalancha y las lesiones internas severas generaron dudas sobre la causa real del siniestro. Expertos modernos y documentos históricos coinciden en que los excursionistas fallecieron en condiciones desesperadas y confusas.

De pruebas nucleares a yetis: ¿cuáles fueron las teorías de las muertes en Rusia?

Las autoridades rusas plantearon inicialmente que un alud sorprendió a los jóvenes mientras dormían. Sin embargo, estudios recientes proponen que un viento catabático acumuló nieve hasta formar una placa que colapsó horas después del montaje de la tienda. Los investigadores Gaume y Puzrin cuestionaron esa hipótesis ante la falta de inclinación suficiente en el terreno afectado.

Un deslizamiento de nieve pudo haber ocurrido, según el profesor Puzrin. Foto: infodjatlov.narod.ru/mejorada con IA

Las especulaciones abarcan desde encuentros con el yeti hasta ensayos bélicos ocultos o actividades de infiltración internacional. Pese al auge de relatos conspirativos, la tecnología actual permite recreaciones precisas del desastre ocurrido en los montes Urales. Según el profesor Puzrin, “los resultados siguen siendo especulativos, pero con la simulación, hemos demostrado que un deslizamiento de nieve pudo haber ocurrido”.

El equipo buscaba alcanzar la cima de Gora Otorten para certificar a sus integrantes como guías. Tras un desvío en su trayectoria original, los expedicionarios establecieron campamento en la ladera de Kholat Syakhl, sitio que los nativos mansi llaman "La Montaña de la Muerte". Esta ubicación resultó fatal cuando las condiciones climáticas empeoraron drásticamente durante la travesía de 14 días.

Uno de los cadáveres hallados por los rescatistas. Foto: infodjatlov.narod.ru/mejorada con IA

¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre el incidente del paso Dyatlov?

Seis décadas después del suceso, la Fiscalía rusa retomó el expediente ante la insistencia de los parientes de los excursionistas. Este nuevo análisis incorporó simulaciones tecnológicas del científico Johan Gaume para profundizar en la hipótesis de un alud excepcional que justificara los traumatismos óseos. "La versión oficial nunca fue convincente. Por eso queríamos más respuestas", afirmó Igor Dyatlov, sobrino del guía, durante una conversación con The New York Times en 2019.

Momento del viaje hacia los Montes Urales en Rusia el 28 de enero de 1959. Foto: infodjatlov.narod.ru/mejorada con IA

Pese a que los estudios de Gaume y Puzrin esclarecen posibles factores climáticos, el drama persiste como un rompecabezas histórico en Rusia. Los allegados de los difuntos mantienen la búsqueda de respuestas definitivas sobre la tragedia.

Los 9 jóvenes que murieron en el Paso Dyatlov eran experimentados en esquí y montañismo. Foto: infodjatlov.narod.ru/mejorada con IA

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¿Quiénes fueron los fallecidos en la montaña de Rusia?

Los nueve jóvenes que perdieron la vida en el paso Dyatlov tenían experiencia en esquí y montañismo.