Menos del 6% lo logra: las 5 carreras más difíciles de entrar a San Marcos en 2026-II

La UNMSM ofrece un total de 81 carreras en diversas áreas académicas, en las que incluyó nuevas especialidades tecnológicas | Foto: Andina

La UNMSM ofrece un total de 81 carreras en diversas áreas académicas, en las que incluyó nuevas especialidades tecnológicas | Foto: Andina

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima, publicó los resultados del último proceso de admisión 2026-II y, a partir de esos datos, se identifican las especialidades con menor porcentaje de ingreso. La información examinada por Diario La República corresponde a la proporción de postulantes que alcanzó una vacante, por lo que funciona como un indicador directo del nivel de competencia en cada carrera.

En este recuento aparecen cinco programas con cifras inferiores al 6%. La lista incluye carreras de salud, ingenierías y arquitectura, dentro de la oferta de pregrado que San Marcos organiza en 20 facultades, 5 áreas académicas y un total de 81.

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Admisión San Marcos 2026-II: estas son las 5 carreras con menor porcentaje de ingreso

Según los porcentajes reportados para el último proceso, a los que accedió este medio, Medicina Humana registró el indicador más bajo con un 2,02%, con lo que sería la especialidad más exigente en términos de acceso. En el mismo grupo se ubica Arquitectura y Urbanismo (5,06%), dentro del bloque que se mantuvo por debajo del 6%.

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El listado se completa con tres programas que también presentan niveles de ingreso reducidos: Ingeniería de Sistemas (5,71%), Ingeniería Civil (5,76%) y Medicina Veterinaria (5,91%). En conjunto, estas cifras muestran que, en la última evaluación, estas cinco opciones tuvieron una barrera de entrada más alta frente a otras del mismo concurso.

UNMSM: 81 carreras de pregrado y nuevas especialidades tecnológicas para el proceso 2026-II

La oferta académica de la UNMSM se agrupa en cinco áreas. En el Área A (Ciencias de la Salud) figuran especialidades de la talla de Medicina Humana, Enfermería, Odontología, Psicología y Medicina Veterinaria; a estas se suman Farmacia y Bioquímica, Nutrición y Tecnología Médica con sus menciones. En el Área B (Ciencias Básicas) se consideran, entre otras, Química, Matemática, Física, Estadística y campos de la Genética y Biotecnología.

En el Área C (Ingenierías) se encuentran Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas, junto con Ingeniería de Software y Ciencia de la Computación. Para este año, la relación difundida incorpora nuevas especialidades asociadas a tecnología y desarrollo, entre ellas Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Inteligencia Artificial y Geofísica.

En el plano histórico, la UNMSM también destaca a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas como la más antigua, inaugurada el 2 de enero de 1553, con enseñanzas iniciales en Teología, Artes Liberales y Derecho, antes de la expansión posterior de otras facultades.

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