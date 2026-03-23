Santa Anita: hombre muere arrollado por tren en la avenida Ferrocarril
Vecinos de la zona reportaron el hecho a las autoridades, quienes avanzan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
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La noche del domingo 22 de marzo, un hombre murió tras ser arrollado por un tren de la empresa Ferrocarril Central Andino, en el distrito de Santa Anita. El hecho ocurrió en la avenida Ferrocarril, a la altura del paradero Bayóvar. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes permanecen en la zona a la espera de representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo. La víctima aún no ha sido identificada.
Nota en desarrollo…
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