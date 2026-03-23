HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Santa Anita: hombre muere arrollado por tren en la avenida Ferrocarril

Vecinos de la zona reportaron el hecho a las autoridades, quienes avanzan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Un sujeto fue arrollado por un tren en Santa Anita.
Un sujeto fue arrollado por un tren en Santa Anita.

La noche del domingo 22 de marzo, un hombre murió tras ser arrollado por un tren de la empresa Ferrocarril Central Andino, en el distrito de Santa Anita. El hecho ocurrió en la avenida Ferrocarril, a la altura del paradero Bayóvar. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes permanecen en la zona a la espera de representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo. La víctima aún no ha sido identificada.

Nota en desarrollo…

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Cobradora fallece al caer de cúster y ser atropellada por la misma unidad en Santa Anita: testigos señalan exceso de velocidad

Cobradora fallece al caer de cúster y ser atropellada por la misma unidad en Santa Anita: testigos señalan exceso de velocidad

LEER MÁS
Capturan a menor implicado en asesinato de chofer de Transportes Pesquero tras nuevo ataque en Pueblo Libre

Capturan a menor implicado en asesinato de chofer de Transportes Pesquero tras nuevo ataque en Pueblo Libre

LEER MÁS
Asesinan a padre en Santa Anita mientras cenaba con su hijo de 16 años: menor resultó herido

Asesinan a padre en Santa Anita mientras cenaba con su hijo de 16 años: menor resultó herido

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Joven muere tras ser atropellado en el Cercado de Lima: chofer se dio a la fuga y no lo auxilió

Joven muere tras ser atropellado en el Cercado de Lima: chofer se dio a la fuga y no lo auxilió

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Cambios en el Metro de Lima: Línea 1 ampliaría su horario nocturno hasta las 11 p. m.

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Sociedad

Cambios en el Metro de Lima: Línea 1 ampliaría su horario nocturno hasta las 11 p. m.

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

César Acuña: trabajadores de la UCV alertan que son obligados a participar de actividades electorales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025