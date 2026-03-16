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Sociedad

Lista de ingresantes a San Marcos 2026: revisa el link oficial con los resultados de las cuatro fechas del examen de admisión

Los aspirantes competían por 5,804 vacantes en 81 programas profesionales, en un examen que se desarrolló entre el 7 y el 15 de marzo.

Examen de admisión de la UNMSM 2026-II.
Examen de admisión de la UNMSM 2026-II. | Foto: composición LR / San Marcos

El domingo 15 de marzo se realizó el último examen del proceso de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), correspondiente al año 2026-II. A la institución educativa llegaron miles de postulantes desde tempranas horas con el propósito de obtener una vacante y ser parte de una de las casas de estudios más importantes del Perú.

Un total de 27.735 aspirantes compitieron por una de las 5.804 vacantes que estaban distribuidas en las 81 escuelas profesionales. Luego de concluidas las pruebas llevadas a cabo el 7, 8, 14 y 15 de marzo, se publicaron los resultados que definirían si formarían parte de la Decana de América.

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Link de Resultados del Examen de Admisión 2026-II

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó la lista de ingresantes en la web oficial (LINK).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

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Resultados examen de admisión 2026-II Universidad San Marcos.

Resultados examen de admisión 2026-II Universidad San Marcos.Foto: composición LR/ UNMSM

Ingresa a la web de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM, haz clic en Resultados del examen de admisión 2026, elige la carrera a la que postulaste y por último ingresa tus datos (apellidos o código del postulante).

Links para ver los resultados del examen de admisión San Marcos.

Links para ver los resultados del examen de admisión San Marcos. Foto: composición LR / UNMSM

Fecha de exámenes

Sábado 7 de marzo

  • Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
  • Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 8 de marzo

  • Área B: Ciencias Básicas
  • Área C: Ingeniería
  • Examen especial: Todas las áreas académicas

Sábado 14 de marzo

  • Área A: Ciencias de la Salud (excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo

  • Escuela Profesional de Medicina Humana

PUEDES VER: Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 14 de marzo: link oficial para conocer puntajes y lista de ingresantes

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¿Dónde se realizó el examen de admisión 2026-II?

El examen tuvo lugar en la Ciudad Universitaria. El ingreso a la sede se dio desde las 6.00 a. m. hasta 8.30 a. m. y el examen tuvo una duración de 4 horas. Inició a las 10.00 a. m. y finalizó a la 1.00 p. m.

Al igual que en otros años, miles de estudiantes y sus padres se reunieron para iniciar una nueva jornada de admisión en la sede universitaria.

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